Секреты низкокалорийного питания: продукты, рекомендуемые диетологом для поддержания формы

Киви, яйца и прочие продукты с низким содержанием калорий

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддержание идеального веса без коррекции рациона является сложной задачей. Мы пообщались с диетологом Верой Павловой, которая поделилась списком продуктов с минимальным содержанием калорий, которые стоит добавить в свой рацион.

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Гребешки — моллюски, богатые белком и полезными элементами, рекомендуется добавлять их в рацион хотя бы раз в месяц. В порции из 5 гребешков содержится приблизительно 90 калорий.

Креветки — легкие и усваиваемые морские деликатесы, практически не содержат жира и рекомендуются к употреблению раз в неделю.

Клубника — ягода, богатая антиоксидантами и низкокалорийная альтернатива сладким угощениям. В 100 г клубники содержится всего 35 калорий.

Киви — фрукт, богатый витамином C, рекомендуется употреблять для компенсации его дефицита. Однако, следует быть осторожным при проблемах с желудочно-кишечным трактом из-за его агрессивного воздействия.

Вареные яйца — источник белка, рекомендуется употреблять их варенными, избегая жарки. В одном яйце содержится около 70 калорий.