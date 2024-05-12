Как защититься от варикоза: 5 простых правил профилактики

Причины варикоза и что делать с этим недугом

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Методы лечения и советы по профилактике варикозного расширения вен на ногах рассказывает сосудистый хирург Андрей Чупиев, главный врач клиники "Центр флебологии".

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист отмечает, что заметный дефект в виде набухших вен на теле носит не только косметический характер. Это серьезное заболевание, которым рано или поздно страдают 20-50% населения земного шара.

Предотвратить варикоз гораздо проще, чем лечить. Сегодня люди ведут малоподвижный образ жизни или предпочитают вести сидячий образ жизни. Или всегда стоя.

Это значит, что симптомы варикоза могут возникнуть даже у молодых женщин, поэтому профилактика играет важную роль.

Самолечение бесполезно.

Прежде чем принимать меры профилактики варикозного расширения вен, давайте рассмотрим основные причины варикозного расширения вен.

Давайте также обратим внимание на факторы, которые могут вызвать варикозное расширение вен:

Генетическая предрасположенность. Если близкий родственник страдает каким-либо типом варикозного расширения вен, профилактика абсолютно необходима.

Дело в том, что эти люди унаследовали какой-то дефект соединительной ткани, и данное заболевание сопровождается сочетанием геморроя, грыж передней брюшной стенки, плоскостопия и сколиоза.

Если близкий родственник страдает каким-либо типом варикозного расширения вен, профилактика абсолютно необходима. Дело в том, что эти люди унаследовали какой-то дефект соединительной ткани, и данное заболевание сопровождается сочетанием геморроя, грыж передней брюшной стенки, плоскостопия и сколиоза. Возрастные и гормональные изменения.

Длительное сидение или стояние создает статическое напряжение на ногах и серьезно повреждает вены. Особенно, если он вертикальный. Напротив, динамические нагрузки (при ходьбе или беге) очень важны.

Лучшее упражнение для предотвращения варикозного расширения вен — это ходьба, бассейн и как можно больше адекватных физических упражнений.

Во время беременности рекомендуется посетить флеболога дважды: один раз на ранних сроках и один раз на поздних сроках.

Предотвратить варикозное расширение вен у беременных помогут рекомендации правильного образа жизни и профилактики в виде правильно подобранных эластичных чулок совместно со специалистом.

Стоит отметить, что использовать необходимо только качественный трикотаж, а также, чтобы его подбирали специалисты.

Если вы выберете неправильный уровень сжатия, такое белье может принести больше вреда, чем пользы.

Адекватная физическая активность - лучшая профилактика варикозного расширения вен. Профилактика лучше лечения.

Когда вены повреждаются и теряют эластичность, это вызывает застой крови и нарушение правильного питания тканей. Ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде обеспечивают хорошую поддержку вашего тела.

Своевременная диагностика варикозного расширения вен. Многие люди считают, что усталость, боль в ногах и отеки в конце дня — это нормальные явления.

Обычно люди не обращают внимания на такие "мелочи" и беспокоятся только тогда, когда болезнь переходит в следующую стадию.

Но помните: только врач может поставить диагноз и назначить лечение.