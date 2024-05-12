Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала о востребованных направлениях отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поделилась информацией о новых популярных направлениях отдыха среди россиян.
Ломидзе указала, что в последнее время жители России все чаще выбирают для путешествий Дальний Восток, Алтай, Башкирию и Астраханскую область.
Специалист также отметила рост интереса к санаторно-курортному отдыху, а также к гастрономическим и винным турам.
"Маршруты с посещением виноградников есть в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. А вот гастротуризм, наверное, в чистом виде есть только в Петербурге", — сообщила Ломидзе, цитирует "Российская газета".
По словам Ломидзе, все больше людей приезжают в Северную столицу на один день только для того, чтобы посетить определенные рестораны.
Она также подчеркнула значимость гастрономического аспекта в путешествиях и выразила уверенность в том, что развитие гастротуризма в России еще предстоит.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.