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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала о востребованных направлениях отдыха в России

АТОР: россияне предпочитают санатории и гастротуры

1:04
Туризм » Регионы » Россия

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поделилась информацией о новых популярных направлениях отдыха среди россиян.

АТОР: россияне предпочитают санатории и гастротуры
Фото: Wikipedia by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 3.0

Ломидзе указала, что в последнее время жители России все чаще выбирают для путешествий Дальний Восток, Алтай, Башкирию и Астраханскую область.

Специалист также отметила рост интереса к санаторно-курортному отдыху, а также к гастрономическим и винным турам.

"Маршруты с посещением виноградников есть в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. А вот гастротуризм, наверное, в чистом виде есть только в Петербурге", — сообщила Ломидзе, цитирует "Российская газета".

По словам Ломидзе, все больше людей приезжают в Северную столицу на один день только для того, чтобы посетить определенные рестораны.

Она также подчеркнула значимость гастрономического аспекта в путешествиях и выразила уверенность в том, что развитие гастротуризма в России еще предстоит.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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