Штрудель: у вас получится аппетитная золотисто-коричневая хрустящая выпечка со сладкой начинкой из яблок и изюма

Классический штрудель: секреты приготовления

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Захотелось изысканного десерта? Тогда попробуйте приготовить этот вкусный классический штрудель.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Штрудель — австрийское кулинарное наследие. Это золотисто-коричневая хрустящая выпечка со сладкой начинкой. Обычно его подают со взбитыми сливками. Традиционно тесто для штруделя замешивают до тех пор, пока оно не станет очень эластичным.

Говорят, что повар, работавший на австрийского императора, приказал сделать тесто настолько тонким и эластичным, чтобы сквозь него можно было прочитать любовное письмо!

Ингредиенты

2 листа слоёного теста

1 яйцо

4 яблока

1/4 стакана молока

1 стакан тростникового сахара

1 стакан изюма

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Для начинки яблоки моем и обсушиваем. Очистите и измельчите одно яблоко в миске. Остальные яблоки нарежьте в другую миску. Возьмите большую миску и добавьте в неё нарезанные и тёртые яблоки вместе с изюмом и сахаром. Хорошо перемешайте и отложите в сторону. Выложите слоёное тесто на противень и распределите яблочную начинку. Запечатайте края. Смешайте молоко и яйцо. Смажьте этой смесью верх теста. Выпекайте 35–40 минут.