Делаем красивые дорожки на газоне: вот на что обратить внимание

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Как сделать практичную и красивую дорожку на газоне

1:30
Садоводство » Ландшафт

Дорожки и тропинки на загородном участке играют важную роль в ландшафтном дизайне, добавляя красоты и оригинальности всей территории.

Как сделать практичную и красивую дорожку на газоне
Фото: commons.wikimedia.org by Gisling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Создание дорожек на газоне не только практично, но и эстетично, помогая избежать образования проплешин и тропинок на ровной лужайке. Прокладка таких дорожек не требует сложных мероприятий и усилий.

Шаговая тропинка является одним из наиболее распространённых вариантов. Можно использовать камни, древесные спилы или бетонные плитки. Плитки из камня или бетона прослужат дольше, рекомендуется выбирать шероховатые поверхности.

Элементы мощения обычно укладываются на расстоянии 60 см друг от друга, со стандартными размерами 3040 или 4040 см.

Отсыпка на газоне - ещё один вариант, использующий щебень или древесную щепу. Однако требует ограничительных бордюров для предотвращения рассыпания.

Эти дорожки бюджетные, быстро устанавливаются, но требуют регулярного ухода и обновления покрытия. Рекомендуется использовать геотекстиль, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить покрытие на месте.

Интересным вариантом является сочетание шаговой дорожки и отсыпки. Также можно использовать садовый паркет, который прекрасно смотрится в саду, но требует более тщательного ухода и более сложного монтажа.

Укладка камненных дорожек на газон. Быстро и легко.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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