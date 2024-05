Восстановление Белгорода после обстрела ВСУ: планы и меры поддержки от Минстроя

Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности главы Минстроя, сообщил, что после проведения обследования будет принято решение о восстановлении дома в Белгороде, поврежденного в результате атаки ВСУ. В настоящее время жители эвакуированы.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.