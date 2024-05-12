Восстановление Белгорода после обстрела ВСУ: планы и меры поддержки от Минстроя

Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности главы Минстроя, сообщил, что после проведения обследования будет принято решение о восстановлении дома в Белгороде, поврежденного в результате атаки ВСУ. В настоящее время жители эвакуированы.
"Мы с губернатором уже не раз сегодня общались, ведется анализ состояния здания, чтобы решить дальнейшую судьбу здания. Жильцы временно переехали к родственникам или в пункты временного размещения, их не оставят без поддержки", — отметил он в видео, опубликованном в Telegram-канале "Вы слушали маяк".
Файзуллин добавил, что поддержка будет оказана и финансовая, и техническая. На уточняющий вопрос о будущем дома он ответил, что без детального обследования сделать выводы невозможно. В воскресенье Белгород подвергся интенсивному обстрелу, что привело к разрушению одного из подъездов жилого дома. В связи с этим СК РФ начал расследование по факту теракта.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.