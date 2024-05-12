Восстановление Белгорода после обстрела ВСУ: планы и меры поддержки от Минстроя

Восстанавливать дом в Белгороде будут после обследования

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности главы Минстроя, сообщил, что после проведения обследования будет принято решение о восстановлении дома в Белгороде, поврежденного в результате атаки ВСУ. В настоящее время жители эвакуированы.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

"Мы с губернатором уже не раз сегодня общались, ведется анализ состояния здания, чтобы решить дальнейшую судьбу здания. Жильцы временно переехали к родственникам или в пункты временного размещения, их не оставят без поддержки", — отметил он в видео, опубликованном в Telegram-канале "Вы слушали маяк".

Файзуллин добавил, что поддержка будет оказана и финансовая, и техническая. На уточняющий вопрос о будущем дома он ответил, что без детального обследования сделать выводы невозможно. В воскресенье Белгород подвергся интенсивному обстрелу, что привело к разрушению одного из подъездов жилого дома. В связи с этим СК РФ начал расследование по факту теракта.