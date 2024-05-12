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Дефицит арендного жилья в Тюмени: анализ рынка и будущие перспективы

В Тюмени усугубляется дефицит арендного жилья

1:10
Недвижимость

В Тюмени наблюдается обострение дефицита арендного жилья, при этом цены на него также увеличились.

В Тюмени усугубляется дефицит арендного жилья
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Светлана Молодкина, аналитик рынка недвижимости, в беседе с 72. ru отметила, что это происходит на фоне увеличения ставок по ипотечным программам без льгот, вследствие чего многие жители Тюмени отказываются от приобретения жилья в кредит. Специалист добавила, что в 2024 году рост цен на аренду замедлился по сравнению с второй половиной 2023 года. В настоящее время стоимость аренды студии колеблется от 17 до 20 тысяч рублей в месяц, а однокомнатные квартиры обходятся в 26-30 тысяч рублей.

Молодкина также указала, что спрос на рынке аренды остаётся высоким, а время между размещением объявления и заключением сделки сократилось до 2-4 дней.

Кроме того, цены на аренду загородной недвижимости в Тюмени также возросли. Среднегодовой рост цен составил 75%, как сообщают эксперты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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