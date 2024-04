Тёплый боул "Зелёная богиня": с добавлением киноа и бобов эдамаме, с ароматной заправкой из тахини

Питательное и вкусное веганское блюдо с зелёными овощами и киноа. Сбрызните лимоном и кленовым сиропом для придания слегка терпкого вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by DanielPenfield is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International