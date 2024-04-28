Тёплый боул "Зелёная богиня": с добавлением киноа и бобов эдамаме, с ароматной заправкой из тахини

Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно

Питательное и вкусное веганское блюдо с зелёными овощами и киноа. Сбрызните лимоном и кленовым сиропом для придания слегка терпкого вкуса.

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Ингредиенты:

1 чашка киноа,

2 стакана воды,

1/4 стакана овощного бульона,

1/3 нарезанной луковицы,

1 зубчик чеснока, измельчённый,

1 чашка эдамаме,

1 нарезанный кабачок,

2 стакана капусты

соль и перец по вкусу,

1/4 стакана тахини,

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,

1 столовая ложка кленового сиропа,

морская соль по вкусу.

Приготовление

Отварите киноа в течение 15 минут. В отдельной кастрюле влейте овощной бульон и обжарьте лук с чесноком 2 минуты. Добавьте замороженный эдамаме и кабачок, затем готовьте около 5 минут. Добавьте капусту и готовьте около 1 минуты. Посолите и поперчите. Приготовьте заправку в небольшой миске из тахини, лимонного сока и кленового сиропа. Переложите киноа в миску, сверху выложите овощную смесь и полейте заправкой.