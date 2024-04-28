Тёплый боул "Зелёная богиня": с добавлением киноа и бобов эдамаме, с ароматной заправкой из тахини

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Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно

Еда

Питательное и вкусное веганское блюдо с зелёными овощами и киноа. Сбрызните лимоном и кленовым сиропом для придания слегка терпкого вкуса.

Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by DanielPenfield is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 1 чашка киноа,
  • 2 стакана воды,
  • 1/4 стакана овощного бульона,
  • 1/3 нарезанной луковицы,
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый,
  • 1 чашка эдамаме,
  • 1 нарезанный кабачок,
  • 2 стакана капусты
  • соль и перец по вкусу,
  • 1/4 стакана тахини,
  • 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа,
  • морская соль по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите киноа в течение 15 минут.
  2. В отдельной кастрюле влейте овощной бульон и обжарьте лук с чесноком 2 минуты. Добавьте замороженный эдамаме и кабачок, затем готовьте около 5 минут.
  3. Добавьте капусту и готовьте около 1 минуты. Посолите и поперчите.
  4. Приготовьте заправку в небольшой миске из тахини, лимонного сока и кленового сиропа.
  5. Переложите киноа в миску, сверху выложите овощную смесь и полейте заправкой.

 

Соус «Зеленая богиня» с авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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