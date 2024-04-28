Тёплый боул "Зелёная богиня": с добавлением киноа и бобов эдамаме, с ароматной заправкой из тахини
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Питательное и вкусное веганское блюдо с зелёными овощами и киноа. Сбрызните лимоном и кленовым сиропом для придания слегка терпкого вкуса.
Фото: commons.wikimedia.org by DanielPenfield is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
- 1 чашка киноа,
- 2 стакана воды,
- 1/4 стакана овощного бульона,
- 1/3 нарезанной луковицы,
- 1 зубчик чеснока, измельчённый,
- 1 чашка эдамаме,
- 1 нарезанный кабачок,
- 2 стакана капусты
- соль и перец по вкусу,
- 1/4 стакана тахини,
- 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,
- 1 столовая ложка кленового сиропа,
- морская соль по вкусу.
Приготовление
- Отварите киноа в течение 15 минут.
- В отдельной кастрюле влейте овощной бульон и обжарьте лук с чесноком 2 минуты. Добавьте замороженный эдамаме и кабачок, затем готовьте около 5 минут.
- Добавьте капусту и готовьте около 1 минуты. Посолите и поперчите.
- Приготовьте заправку в небольшой миске из тахини, лимонного сока и кленового сиропа.
- Переложите киноа в миску, сверху выложите овощную смесь и полейте заправкой.
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