Идеи модных причесок от профессионального стилиста: визуальный эффект влажных волос

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Летний тренд: влажные прически для вечерних выходов

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Холливудские звезды, включая Зендею, вдохновляют на эксперименты с wet look этим летом. Стилист Полина Анисимова представляет несколько актуальных идей для влажных причесок.

Летний тренд: влажные прически для вечерних выходов
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Простой стиль: для тех, кто хочет подчеркнуть глаза или скрыть высокое лобное валик, wet-укладка без пробора станет отличным выбором. Перед сушкой волос использовать пенку для укладки и расчесать волосы назад. Затем нанести гель и еще раз зачесать волосы.

Мягкие кудри: мягкие кудри идеально подходят для волос ниже плеч. Для создания такой укладки использовать диффузор после подсушивания волос и нанесения пенки. Убедиться, что волосы не пересушены. Нанести гель и сделать мягкие кудри с помощью диффузора. Можно закрепить лаком.

Объем и структура: для добавления объема использовать шпильки. Повторить процесс зачесывания волос, скрывая пробор, и создать объем на затылке, заколотив волосы с висков. Закрепить волосы на затылке, чтобы сохранить объем под воздействием геля.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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