Психолог раскрыл секрет правильного сна для подростков в период подготовки к ЕГЭ

В текущем году основной период сдачи ЕГЭ запланирован с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября. Соблюдение стабильного режима сна продолжительностью семь-восемь часов поможет выпускникам быть бодрыми и успешно сдать экзамен. Данные рекомендации дал педагог-психолог Павел Банников, который подчеркнул важность того, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время для качественного отдыха организма. Он также отметил, что лучше ложиться спать не позже полуночи, так как это влияет на мозговую активность.
"Также не ложитесь спать голодными. Чувство голода означает, что в крови заканчиваются необходимые микроэлементы и их запас нужно восстановить. Во время подготовки к экзаменам мозг требует больше энергии, поэтому голод вы можете ощущать чаще", — заметил Павел Банников.
Эксперт рекомендует не переедать на ночь, чтобы избежать чувства тяжести, достаточно съесть фрукт или выпить кефир. Перед сном полезно проветривание комнаты, тёплый душ, удобная одежда и стоит немного почитать книгу или послушать музыку для расслабления. Чтобы раньше засыпать, нужно раньше просыпаться, а при необходимости отказаться от дневного сна. Банников отметил, что после нескольких дней практики мозг адаптируется к новому режиму.
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