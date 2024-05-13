Психолог раскрыл секрет правильного сна для подростков в период подготовки к ЕГЭ

Психолог Банников: чтобы сдать ЕГЭ успешно, школьникам рекомендуется спать 7-8 часов

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В текущем году основной период сдачи ЕГЭ запланирован с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября. Соблюдение стабильного режима сна продолжительностью семь-восемь часов поможет выпускникам быть бодрыми и успешно сдать экзамен. Данные рекомендации дал педагог-психолог Павел Банников, который подчеркнул важность того, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время для качественного отдыха организма. Он также отметил, что лучше ложиться спать не позже полуночи, так как это влияет на мозговую активность.

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"Также не ложитесь спать голодными. Чувство голода означает, что в крови заканчиваются необходимые микроэлементы и их запас нужно восстановить. Во время подготовки к экзаменам мозг требует больше энергии, поэтому голод вы можете ощущать чаще", — заметил Павел Банников.

Эксперт рекомендует не переедать на ночь, чтобы избежать чувства тяжести, достаточно съесть фрукт или выпить кефир. Перед сном полезно проветривание комнаты, тёплый душ, удобная одежда и стоит немного почитать книгу или послушать музыку для расслабления. Чтобы раньше засыпать, нужно раньше просыпаться, а при необходимости отказаться от дневного сна. Банников отметил, что после нескольких дней практики мозг адаптируется к новому режиму.