Украина не должна в этом участвовать: политолог назвал главные проблемы "мирной конференции" в Швейцарии

Политолог предложил Западу исключить Украину из мирных переговоров

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Политолог Андрей Перла высказал своё мнение о подготовке Западом "мирной конференции" в Швейцарии для решения конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

Он предложил, чтобы Запад взял на себя полную ответственность за переговоры, исключив Украину как политического участника.

Перла указывает на серьёзные проблемы в организации конференции. Во-первых, Россия не приглашена на мероприятие, что, по его мнению, делает любые переговоры бессмысленными, так как не участвует одна из основных действующих сторон. Во-вторых, он отмечает, что к моменту проведения конференции в июне Владимир Зеленский официально перестанет быть президентом Украины, так как его срок полномочий истекает 20 мая и он отменил выборы, что ставит под сомнение его легитимность. Поэтому любые соглашения, подписанные Зеленским, не будут признаны Москвой, сообщает "Царьград".

Третья проблема, по словам Перла, заключается в том, что Швейцария, хотя и традиционно считается нейтральной, не признаётся таковой Россией в данной ситуации, так как ввела санкции против РФ и поставляла оружие на Украину. Это, по мнению Перла, делает выбор места проведения конференции неуместным.

В заключение, Перла предлагает Западу самостоятельно выступить в роли самостоятельного переговорщика, чтобы попытаться найти решение конфликта.