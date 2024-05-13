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В Дагестане раскрыли группу автоподставщиков, незаконно получивших от страховых компаний 5 млн рублей

Четверых дагестанцев подозревают в хищении 5 млн рублей на подставных ДТП

0:50
Страхование

Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовные дела против четверых жителей региона по подозрению в мошенничестве в сфере страхования транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Четверых дагестанцев подозревают в хищении 5 млн рублей на подставных ДТП
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2020 год подозреваемые организовали постановочные ДТП с использованием автомобиля своей знакомой, после чего незаконно получали страховые выплаты. Сумма незаконно присвоенных средств превысила 5 миллионов рублей, которые участниками преступной группы поделили между собой.

В рамках уголовного расследования проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы по делу.

Ранее в Дагестане задержали ещё двух автоподставщиков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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