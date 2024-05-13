Индийский страховщик отказался обслуживать 12 танкеров флота РФ

Reuters: индийский регулятор отозвал страховку у 12 российских танкеров

Индийское агентство по сертификации судов (IRClass) аннулировало страхование для 12 из 14 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти, после введения США санкций против этих судов, сообщает Reuters.

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В то время как ведущие мировые страховщики и производители морских двигателей быстро прекратили сотрудничество с российским флотом, IRClass долгое время не предпринимало активных действий. В настоящий момент агентство все еще работает с двумя санкционированными судами — NS Consul и NS Creation.

IRClass, являющееся членом Международной ассоциации классификационных обществ (IACS), предоставляет услуги по проверке мореходности судов и другие регуляторные сервисы, включая морское страхование. Российские суда, потерявшие страховку, перешли на обслуживание Российским морским регистром судоходства, который был исключен из IACS в марте 2022 года. Из-за решения IRClass они могут потерять доступ в некоторые порты, включая индийские.

Согласно данным служб по отслеживанию судов, большинство санкционированных танкеров либо стоят на якоре, либо направляются в порты России. Также известно, что трейдеры, осуществляющие закупку российской нефти для Индии по ценам, превышающим установленный "потолок" в 60 долларов за баррель, активно приобретают рубли на Московской бирже для оплаты нефти, минуя санкции. Оплата проходит через корреспондентские счета иностранных банков в российских финансовых учреждениях, однако такой способ считается краткосрочным, требующим постоянного поиска альтернатив.

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