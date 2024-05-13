Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите на участке красивоплодник
Автоэксперт Сажин: запрет мигрантам водить автобусы парализует общественный транспорт
Певица Кристина Орбакайте опубликовала фото со своими детьми
Израиль заверил, что страна безопасна для туризма
Глава Минспорта Татарстана заверил, что Загитова не собирается переезжать в Казань
Прогноз курса рубля: что ожидать сенью?
Заслуженная артистка России Юлия Зыкова попала в ДТП
Семьям погибших после ДТП на Поцелуевом мосту выплатят по 2 млн рублей
Как приготовить огуречно-виноградный смузи
Индийский страховщик отказался обслуживать 12 танкеров флота РФ

Reuters: индийский регулятор отозвал страховку у 12 российских танкеров

Страхование

Индийское агентство по сертификации судов (IRClass) аннулировало страхование для 12 из 14 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти, после введения США санкций против этих судов, сообщает Reuters.

Reuters: индийский регулятор отозвал страховку у 12 российских танкеров
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

В то время как ведущие мировые страховщики и производители морских двигателей быстро прекратили сотрудничество с российским флотом, IRClass долгое время не предпринимало активных действий. В настоящий момент агентство все еще работает с двумя санкционированными судами — NS Consul и NS Creation.

IRClass, являющееся членом Международной ассоциации классификационных обществ (IACS), предоставляет услуги по проверке мореходности судов и другие регуляторные сервисы, включая морское страхование. Российские суда, потерявшие страховку, перешли на обслуживание Российским морским регистром судоходства, который был исключен из IACS в марте 2022 года. Из-за решения IRClass они могут потерять доступ в некоторые порты, включая индийские.

Согласно данным служб по отслеживанию судов, большинство санкционированных танкеров либо стоят на якоре, либо направляются в порты России. Также известно, что трейдеры, осуществляющие закупку российской нефти для Индии по ценам, превышающим установленный "потолок" в 60 долларов за баррель, активно приобретают рубли на Московской бирже для оплаты нефти, минуя санкции. Оплата проходит через корреспондентские счета иностранных банков в российских финансовых учреждениях, однако такой способ считается краткосрочным, требующим постоянного поиска альтернатив.

Ранее стали известны суммы выплат семьям погибших в ДТП на Поцелуевом мосту.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
Последние материалы
Израиль заверил, что страна безопасна для туризма
Глава Минспорта Татарстана заверил, что Загитова не собирается переезжать в Казань
Прогноз курса рубля: что ожидать сенью?
Заслуженная артистка России Юлия Зыкова попала в ДТП
Семьям погибших после ДТП на Поцелуевом мосту выплатят по 2 млн рублей
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских
Как приготовить огуречно-виноградный смузи
Татьяна Брухунова показала, как одевается дома
Посадите на участке гелениум
Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников