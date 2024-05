Индийский страховщик отказался обслуживать 12 танкеров флота РФ

Индийское агентство по сертификации судов (IRClass) аннулировало страхование для 12 из 14 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти, после введения США санкций против этих судов, сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License