Как понять итальянскую культуру: пять неожиданных фактов о традициях Италии

Особенности итальянской культуры: кофе, жесты и пицца без ананаса

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Изучение итальянского языка или поездка в Италию могут открыть доступ к разнообразию итальянской культуры, известной мировой общественности через такие явления как еда, музыка и кофе.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В культуре этой страны существует множество аспектов, которые могут быть не так очевидны. Вот пять интересных фактов об итальянцах, раскрывающих их культурные особенности.

В Италии всегда найдется время для чашечки кофе

Кофейный ритуал после еды является важной частью дня для итальянцев, которые начинают утро с капучино и заканчивают день эспрессо после обеда или ужина. Приготовление эспрессо занимает менее минуты, что делает его популярным выбором, в то время как дома напиток готовят в горшке Мока.

Жесты

Использование жестов рук в общении — это распространенная практика, особенно если знание итальянского ограничено. Важно понимать значение каждого жеста, так как не все они могут быть безобидными и могут спровоцировать неловкие ситуации.

Не обижайте бабушек

Принятие еды, приготовленной итальянской бабушкой, считается проявлением уважения, так как в Италии семья играет центральную роль в жизни общества. Отказ считается оскорблением, и на вопрос о вкусе блюд всегда следует отвечать утвердительно.

Никаких ананасов

В Италии отсутствует практика добавления ананаса в пиццу. Этот фрукт не считается подходящим ингредиентом для пиццы, так как традиционно ингредиенты не должны между собой конфликтовать, а ананас противоречит этому правилу.

Мокрые волосы

Выход на улицу с мокрыми волосами в Италии считается неприемлемым и может привести к colpo d'aria, что переводится как "удар ветра". Подобное поведение считается рискованным для здоровья, связывая его с простудными и другими недомоганиями.