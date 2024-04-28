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Как понять итальянскую культуру: пять неожиданных фактов о традициях Италии

Особенности итальянской культуры: кофе, жесты и пицца без ананаса

1:58
Туризм

Изучение итальянского языка или поездка в Италию могут открыть доступ к разнообразию итальянской культуры, известной мировой общественности через такие явления как еда, музыка и кофе.

Особенности итальянской культуры: кофе, жесты и пицца без ананаса
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В культуре этой страны существует множество аспектов, которые могут быть не так очевидны. Вот пять интересных фактов об итальянцах, раскрывающих их культурные особенности.

В Италии всегда найдется время для чашечки кофе

Кофейный ритуал после еды является важной частью дня для итальянцев, которые начинают утро с капучино и заканчивают день эспрессо после обеда или ужина. Приготовление эспрессо занимает менее минуты, что делает его популярным выбором, в то время как дома напиток готовят в горшке Мока.

Жесты

Использование жестов рук в общении — это распространенная практика, особенно если знание итальянского ограничено. Важно понимать значение каждого жеста, так как не все они могут быть безобидными и могут спровоцировать неловкие ситуации.

Не обижайте бабушек

Принятие еды, приготовленной итальянской бабушкой, считается проявлением уважения, так как в Италии семья играет центральную роль в жизни общества. Отказ считается оскорблением, и на вопрос о вкусе блюд всегда следует отвечать утвердительно.

Никаких ананасов

В Италии отсутствует практика добавления ананаса в пиццу. Этот фрукт не считается подходящим ингредиентом для пиццы, так как традиционно ингредиенты не должны между собой конфликтовать, а ананас противоречит этому правилу.

Мокрые волосы

Выход на улицу с мокрыми волосами в Италии считается неприемлемым и может привести к colpo d'aria, что переводится как "удар ветра". Подобное поведение считается рискованным для здоровья, связывая его с простудными и другими недомоганиями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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