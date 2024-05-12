Психотерапевт Роберт Лихи о том, как справиться с негативными мыслями

Негативные мысли про себя: разбор техники разворота на 180 градусов

Даже если вы уверенный в себе человек или даже очень уверенный в себе человек. Иногда ситуации вокруг дают сомнения в нашей уверенности в себе.

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Были ли у вас мысли: "Я неудачник", "У меня не может быть нормальной личной жизни", "Я снова проиграю"? Многие люди замечают такие мысли. Как же вы можете быстро и эффективно бросить вызов своим мыслям о себе и мыслить позитивно?

Психотерапевт Роберт Лихи может предоставить вам простой, но эффективный инструмент.

Что помогает вам справиться со сложными эмоциями и достичь своих целей?

Почему бы не взглянуть на свои личные модели мышления?

Все это и многое другое можно найти в новой книге психотерапевта и директора Американского института когнитивной терапии Роберта Лихи.

Книга "Техники когнитивной психотерапии" предназначена для психологов и студентов-психологов, а также для практической работы с клиентами, но может частично использоваться и неспециалистами.

Например, методика, которую автор назвал "Поворот на 180 градусов — подтверждение отрицания", представлена ​​в публикациях как домашнее задание для клиентов.



Проанализируйте свои отрицательные качества

Никто из наших друзей не идеален, поэтому стремиться к совершенству совершенно нереально, — начинает свою работу психотерапевт. Подумайте, почему вы себя критикуете и что вам в себе не нравится в себе.

Подумайте об отрицательных качествах.

И представьте, что произойдет, если вы признаете, что имеете на это право. Вы можете думать об этом как о части себя, о несовершенном человеке, переживающем взлеты и падения в жизни.

Представьте себе, что у вас есть такое качество негативное.

Далее Роберт Лихи просит читателей представить, что они действительно обладают этой отрицательной чертой. Например, он невезучий, замкнутый, некрасивый.

Представим себя порой скучным собеседником.

Почему бы не принять это, а не бороться с этим? Можно сказать себе: "И что в этом такого? Да, возможно, я скучна для других, но в моей жизни много интересного".

Заполняем таблицу



Чтобы реализовать это на практике, воспользуйтесь таблицей, представленной автором.

"Как бы вы справились с этим, если бы узнали, что у вас действительно есть отрицательное качество?":

В левом столбце напишите, что у вас есть. Поведение, которое естественно для вас.

Посмотрите на средний столбец и убедитесь, верны ли эти идеи: полностью или хотя бы частично.

В правой колонке укажите, почему эти качества и поведение до сих пор не вызывают у вас серьезных проблем.

Ведь у вас много других качеств и вы можете заниматься разными видами деятельности.

Рассматривайте эту технику не как оружие самокритики, а как инструмент осознания, сопереживания и самопонимания.

Когда мы любим наших детей, мы в конечном итоге признаем и принимаем их недостатки. Станьте одним из таких детей, хотя бы на время.