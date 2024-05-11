Идеальный уход за зоной бикини: советы экспертов для безупречных результатов

Как достойно заботиться о зоне бикини

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к удалению волос: перед тем как начать процедуру бритья или эпиляции, рекомендуется провести отшелушивание. Это неотъемлемая часть регулярного душа. Особенно важно это для тех, кто пользуется восковой эпиляцией. Мягкое отшелушивающее средство поможет избежать врастания волос и подготовит кожу к процедуре.

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После удаления волос: через пару дней после эпиляции следует продолжать использовать средства для отшелушивания. Это поможет предотвратить врастание волос. В случае проблем с вросшими волосами можно применять химические отшелушивающие средства, а при их отсутствии подойдут мягкие скрабы. Тонизация и увлажнение: область бикини требует особого ухода из-за ее нежной природы. После процедуры рекомендуется использовать успокаивающие средства на безалкогольной основе с антибактериальными и противовоспалительными компонентами. Также важно увлажнять кожу, выбирая гипоаллергенные кремы. Не провоцируйте воспаление: важно избегать попыток самостоятельно извлекать вросшие волосы. Это может привести к бактериальной инфекции и воспалению. Снижение дискомфорта: для тех, кто чувствителен к боли, рекомендуется принять обезболивающее за полчаса до процедуры эпиляции. Если планируется бритье, убедитесь, что кожа чиста и проведите пилинг. Используйте чистые, новые лезвия бритвы и нежный крем для бритья, чтобы избежать раздражения.

После завершения процедуры обязательно тонизируйте и увлажняйте кожу.