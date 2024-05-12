Если участок небольшой: эти карликовые деревья не займут много места

Карликовые формы деревьев для участка

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

На маленьких участках большие деревья могут быть проблемой, и тут на помощь приходят карликовые формы. Они не только компактные, но и часто имеют уникальные формы кроны, что делает их более привлекательными, чем крупные виды.

Фото: commons.wikimedia.org by HermannSchachner is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из таких растений — вяз шершавый. Он растет до 5 метров в высоту и обычно имеет округлую крону. Хорошо растет как на солнце, так и в тени, но молодые побеги могут замерзать в холода. Вяз требователен к почве и может использоваться для создания живой изгороди или как солитер.

Катальпа обыкновенная "Нана" — всего 1,8 метра в высоту, часто также выращивается на штамбе. Ее крупные сердцевидные листья и белоснежные соцветия делают ее декоративной. Она подходит как для солнечных, так и для полутенистых мест, но предпочитает теплый климат.

Ясень обыкновенный "Нана" достигает высоты до 4 метров и хорошо растет в средних широтах на солнечных местах с влажной почвой.

Также для небольших участков подойдут боярышник однопестичный "Компакта" и ива пурпурная "Нана".