Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Парке Победы стартовал автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Поредение волос: причины выпадения волос
В США началось производство перспективных ионных батарей на основе натрия
Как законно снизить стоимость полиса ОСАГО: ключевые советы от страховой компании
Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу
Где не стоит бывать: 5 самых опасных мест России
Красный виноград: уникальные свойства для здоровья
Джордж Миллер выразил желание снять "Тор 5" с Крисом Хемсвортом
Как достойно заботиться о зоне бикини
Если участок небольшой: эти карликовые деревья не займут много места

Карликовые формы деревьев для участка

1:13
Садоводство » Деревья и кустарники

На маленьких участках большие деревья могут быть проблемой, и тут на помощь приходят карликовые формы. Они не только компактные, но и часто имеют уникальные формы кроны, что делает их более привлекательными, чем крупные виды.

Карликовые формы деревьев для участка
Фото: commons.wikimedia.org by HermannSchachner is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из таких растений — вяз шершавый. Он растет до 5 метров в высоту и обычно имеет округлую крону. Хорошо растет как на солнце, так и в тени, но молодые побеги могут замерзать в холода. Вяз требователен к почве и может использоваться для создания живой изгороди или как солитер.

Катальпа обыкновенная "Нана" — всего 1,8 метра в высоту, часто также выращивается на штамбе. Ее крупные сердцевидные листья и белоснежные соцветия делают ее декоративной. Она подходит как для солнечных, так и для полутенистых мест, но предпочитает теплый климат.

Ясень обыкновенный "Нана" достигает высоты до 4 метров и хорошо растет в средних широтах на солнечных местах с влажной почвой.

Также для небольших участков подойдут боярышник однопестичный "Компакта" и ива пурпурная "Нана".

ЭТИ КАРЛИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОДОЙДУТ ДАЖЕ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УЧАСТКОВ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Последние материалы
Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу
Где не стоит бывать: 5 самых опасных мест России
Красный виноград: уникальные свойства для здоровья
Джордж Миллер выразил желание снять "Тор 5" с Крисом Хемсвортом
Карликовые формы деревьев для участка
Как достойно заботиться о зоне бикини
Заряд на успех: почему нет мотивации к спорту
Негативные мысли про себя: разбор техники разворота на 180 градусов
Анастасия Волочкова завершила отдых на Мальдивах и призналась в трудностях общения
Шагоход P1 успешно проходит по любой местности и не боится сурового обращения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников