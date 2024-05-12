Вот почему красный виноград считается самым полезным: он даже помогает бороться с болезнью Альцгеймера

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Красный виноград: уникальные свойства для здоровья

1:30
Еда

Красный виноград, сочный и яркий фрукт, можно смело назвать самым полезным по сравнению с другими сортами.

Красный виноград: уникальные свойства для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он может похвастаться высоким содержанием

  • ресвератрола,
  • кверцетина
  • и флавоноидов —

мощных соединений, известных своими противовоспалительными и антивозрастными свойствами. Эти антиоксиданты играют решающую роль в нейтрализации вредных свободных радикалов, тем самым снижая риск хронических заболеваний, например, болезней сердца.

Кроме того, красный виноград содержит уникальную смесь витаминов, особенно С и К, необходимых для образования коллагена. Натуральный сахар обеспечивает быстрый прилив энергии, что делает виноград идеальным перекусом. Красный виноград также содержит полезные минералы, такие как калий, которые помогают поддерживать в норме артериальное давление.

Одно из наиболее значительных преимуществ красного винограда заключается в его влиянии на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ресвератрол в красном винограде помогает снизить уровень "плохого" холестерина, способствует здоровью сердца и предотвращает повреждение артерий.

Кроме того, красный виноград содержит больше клетчатки, чем зелёный, тем самым способствуя здоровому пищеварению.

Употребление красного винограда улучшает память и здоровье мозга, снижая риск развития болезни Альцгеймера.

Что будет, если есть виноград каждый день?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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