Вот почему красный виноград считается самым полезным: он даже помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Красный виноград: уникальные свойства для здоровья

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Красный виноград, сочный и яркий фрукт, можно смело назвать самым полезным по сравнению с другими сортами.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он может похвастаться высоким содержанием

ресвератрола,

кверцетина

и флавоноидов —

мощных соединений, известных своими противовоспалительными и антивозрастными свойствами. Эти антиоксиданты играют решающую роль в нейтрализации вредных свободных радикалов, тем самым снижая риск хронических заболеваний, например, болезней сердца.

Кроме того, красный виноград содержит уникальную смесь витаминов, особенно С и К, необходимых для образования коллагена. Натуральный сахар обеспечивает быстрый прилив энергии, что делает виноград идеальным перекусом. Красный виноград также содержит полезные минералы, такие как калий, которые помогают поддерживать в норме артериальное давление.

Одно из наиболее значительных преимуществ красного винограда заключается в его влиянии на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ресвератрол в красном винограде помогает снизить уровень "плохого" холестерина, способствует здоровью сердца и предотвращает повреждение артерий.

Кроме того, красный виноград содержит больше клетчатки, чем зелёный, тем самым способствуя здоровому пищеварению.

Употребление красного винограда улучшает память и здоровье мозга, снижая риск развития болезни Альцгеймера.