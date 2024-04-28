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Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: удивите родных и друзей ароматным и согревающим классическим десертом

Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: вкусный десерт

1:36
Еда

Наслаждайтесь умиротворяющим десертом с проверенным временем сочетанием рома и изюма в бисквитном пудинге. Подавайте тёплым с заварным кремом или сливками, если хотите.

Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: вкусный десерт
Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки рома,
  • 150 г изюма,
  • 100 г несолёного сливочного масла, растопленного и слегка охлаждённого,
  • 200 мл молока,
  • 4 яйца,
  • 275 г муки для выпечки,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 150 г сахарной пудры,
  • заварной крем или мороженое для подачи.

Для соуса:

  • 150 г сахара,
  • 4 столовые ложки рома.

Приготовление

  1. Смешайте ром и изюм в небольшой миске и оставьте на 1 час, чтобы изюм набух. Альтернатива: поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 45 секунд, а затем дайте остыть.
  2. Нагрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
  3. Вылейте растопленное масло и молоко в миску, добавьте яйца. Просейте муку и разрыхлитель в большую миску, затем добавьте сахарную пудру.
  4. Вылейте влажные ингредиенты в сухие вместе с замоченным изюмом и перемешайте всё до однородного состояния. Вылейте тесто в подготовленную форму.
  5. Для соуса смешайте сахар и ром в миске, затем залейте 300 мл кипятка. Вылейте соус в форму поверх теста. Выпекайте 40-45 минут.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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