Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: удивите родных и друзей ароматным и согревающим классическим десертом
Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: вкусный десерт
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Наслаждайтесь умиротворяющим десертом с проверенным временем сочетанием рома и изюма в бисквитном пудинге. Подавайте тёплым с заварным кремом или сливками, если хотите.
Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 столовые ложки рома,
- 150 г изюма,
- 100 г несолёного сливочного масла, растопленного и слегка охлаждённого,
- 200 мл молока,
- 4 яйца,
- 275 г муки для выпечки,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- 150 г сахарной пудры,
- заварной крем или мороженое для подачи.
Для соуса:
- 150 г сахара,
- 4 столовые ложки рома.
Приготовление
- Смешайте ром и изюм в небольшой миске и оставьте на 1 час, чтобы изюм набух. Альтернатива: поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 45 секунд, а затем дайте остыть.
- Нагрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
- Вылейте растопленное масло и молоко в миску, добавьте яйца. Просейте муку и разрыхлитель в большую миску, затем добавьте сахарную пудру.
- Вылейте влажные ингредиенты в сухие вместе с замоченным изюмом и перемешайте всё до однородного состояния. Вылейте тесто в подготовленную форму.
- Для соуса смешайте сахар и ром в миске, затем залейте 300 мл кипятка. Вылейте соус в форму поверх теста. Выпекайте 40-45 минут.
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