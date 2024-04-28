Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: удивите родных и друзей ароматным и согревающим классическим десертом

Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: вкусный десерт

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Наслаждайтесь умиротворяющим десертом с проверенным временем сочетанием рома и изюма в бисквитном пудинге. Подавайте тёплым с заварным кремом или сливками, если хотите.

Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

3 столовые ложки рома,

150 г изюма,

100 г несолёного сливочного масла, растопленного и слегка охлаждённого,

200 мл молока,

4 яйца,

275 г муки для выпечки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

150 г сахарной пудры,

заварной крем или мороженое для подачи.

Для соуса:

150 г сахара,

4 столовые ложки рома.

Приготовление

Смешайте ром и изюм в небольшой миске и оставьте на 1 час, чтобы изюм набух. Альтернатива: поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 45 секунд, а затем дайте остыть. Нагрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки. Вылейте растопленное масло и молоко в миску, добавьте яйца. Просейте муку и разрыхлитель в большую миску, затем добавьте сахарную пудру. Вылейте влажные ингредиенты в сухие вместе с замоченным изюмом и перемешайте всё до однородного состояния. Вылейте тесто в подготовленную форму. Для соуса смешайте сахар и ром в миске, затем залейте 300 мл кипятка. Вылейте соус в форму поверх теста. Выпекайте 40-45 минут.