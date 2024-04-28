Проверенные временем: топ-5 автоматических коробок передач с рекордным ресурсом

Эти автоматические коробки передач прослужат вам вечность

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Рынок подержанных автомобилей в России насыщен моделями с автоматическими трансмиссиями, выпущенными в начале 2000-х. Несмотря на риск при покупке из-за возраста техники, существуют модели автоматических коробок передач, зарекомендовавшие себя надежностью на протяжении 300-400 тысяч километров.

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Эксперты выделяют пять таких коробок передач: Aisin U340E, Chrysler 545RFE, GM 5L40E, ZF 5HP и Jatco JF414E, которые использовались в различных популярных моделях автомобилей, включая Toyota, Chrysler, GM, и Mercedes-Benz.

Эти трансмиссии, произведенные крупными производителями, доказали свою надежность даже при интенсивной эксплуатации.