Проверенные временем: топ-5 автоматических коробок передач с рекордным ресурсом

Рынок подержанных автомобилей в России насыщен моделями с автоматическими трансмиссиями, выпущенными в начале 2000-х. Несмотря на риск при покупке из-за возраста техники, существуют модели автоматических коробок передач, зарекомендовавшие себя надежностью на протяжении 300-400 тысяч километров.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0