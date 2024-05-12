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Сильный ливень и ветер в Сочи: последствия для отдыха и транспорта в майские праздники

Федеральная трасса в Сочи оказалась затоплена из-за сильного ливня

1:24
Туризм

Погода значительно омрачила завершение майских праздников для отдыхающих в Сочи и прилегающих районах. В субботу ночью область накрыл сильный ливень и усилился ветер, достигая скоростей до 16-17 м/с. Это привело к росту уровня воды в реках, которая может достичь критических значений, и затоплению некоторых дорог, включая участок федеральной трассы А-147 между Сочи и Адлером.

Федеральная трасса в Сочи оказалась затоплена из-за сильного ливня
Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Мэр курорта Алексей Копайгородский повысил готовность городских служб. В Сочи и на федеральной территории "Сириус" действует штормовое предупреждение, которое продлится минимум до понедельника, 13 мая. Власти закрыли доступ к пляжам, призывая жителей и гостей курорта избегать отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры предосторожности.

Аэропорт Сочи функционирует стабильно, согласно онлайн-табло, существенных задержек рейсов не наблюдается.

В последний раз Сочи столкнулся с серьезными последствиями непогоды в конце марта, когда из-за ветра, дождя и грозы возникли многочасовые задержки рейсов. Минимум 13 самолетов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены в основном в Минеральные Воды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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