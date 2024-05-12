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Можно ли поливать помидоры холодной водой?

Говорим о самом важном уходе для томатов

1:46
Садоводство » Овощи

Поливка является одним из самых важных аспектов ухода за растениями, включая помидоры. Но возникает вопрос: можно ли поливать помидоры холодной водой?

Говорим о самом важном уходе для томатов
Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Помидоры - теплолюбивые растения, которые произрастают в тропиках и субтропиках. Именно поэтому им нужна теплая почва и вода для нормального роста и развития. Поливка холодной водой может негативно сказаться на растениях и привести к нескольким проблемам.

Во-первых, холодная вода может вызвать стресс у растений, особенно если они выращиваются в открытом грунте. Это может привести к замедлению роста, ухудшению плодоношения и даже гибели растения.

Во-вторых, поливка холодной водой может также вызвать образование конденсата на листьях и плодах помидоров. Это в свою очередь может способствовать развитию грибковых заболеваний и гнилей.

В-третьих, холодная вода может замедлить процессы обмена веществ в растении, что также отрицательно скажется на его развитии.

Таким образом, можно сделать вывод, что поливка помидоров холодной водой не является оптимальным вариантом. Рекомендуется использовать воду комнатной температуры или даже немного теплую (около 25-30 градусов Цельсия), чтобы обеспечить благоприятные условия для роста и развития растений.

Важно помнить, что растения нужно поливать регулярно, но не переувлажнять почву. Лучше поливать растения утром или вечером, когда солнце не так активно и вода быстрее впитывается почвой. Также следует учитывать погодные условия: в жаркую и сухую погоду растения могут требовать дополнительного полива.

Полив томатов холодной водой. Поливаем кусты помидор из шланга
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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