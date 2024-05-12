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Сохранили свои посты: Владимир Путин предложил кандидатуры на должность руководителей министерств силового блока

В Совфеде пройдут консультации по кандидатам на посты министров силовых ведомств

1:14
Политика

По сообщению пресс-службы Совета Федерации, в понедельник 13 мая в комитетах СФ пройдут консультации по кандидатурам на высшие посты в министерствах силового блока.

В Совфеде пройдут консультации по кандидатам на посты министров силовых ведомств
Фото: council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0.

От президента Российской Федерации Владимира Путина поступили предложения по назначению новых руководителей силовых ведомств. Почти все предыдущие министры сохранили свои должности. Однако есть одно изменение: на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, который ранее занимал пост первого вице-премьера.

Предложено переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова  —  на должность главы МЧС, Сергея Лаврова  —  главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина  —  директором СВР, Александра Бортникова  —  директором ФСБ, Виктора Золотова  —  директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева  —  директором ФСО и Александра Линца  —  на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

В сообщении пресс-службы отмечается, что после осуждения кандидатур в комитетах, 14 мая состоится заседание Совета Федерации.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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