Сохранили свои посты: Владимир Путин предложил кандидатуры на должность руководителей министерств силового блока

По сообщению пресс-службы Совета Федерации, в понедельник 13 мая в комитетах СФ пройдут консультации по кандидатурам на высшие посты в министерствах силового блока.
От президента Российской Федерации Владимира Путина поступили предложения по назначению новых руководителей силовых ведомств. Почти все предыдущие министры сохранили свои должности. Однако есть одно изменение: на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, который ранее занимал пост первого вице-премьера.
Предложено переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова — на должность главы МЧС, Сергея Лаврова — главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина — директором СВР, Александра Бортникова — директором ФСБ, Виктора Золотова — директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева — директором ФСО и Александра Линца — на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
В сообщении пресс-службы отмечается, что после осуждения кандидатур в комитетах, 14 мая состоится заседание Совета Федерации.
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