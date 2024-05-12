Улучшите зрение за три минуты: учёные выяснили, что утренний красный свет творит чудеса

Исследование, проведенное учеными из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона, показало, что наблюдение глубокого красного света в течение трех минут один раз в неделю может улучшить зрение.
Воздействие света с длиной волны 670 нанометров на сетчатку глаза стимулирует митохондрии фоторецепторных клеток, что способствует восстановлению зрения, особенно в старшем возрасте, сообщает Planet Today.
Эксперименты с участием здоровых мужчин и женщин показали, что такое воздействие улучшает контрастное цветовое зрение на 17%. Эффективность процедуры максимальна, если проводить ее между 8 и 9 утра.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.