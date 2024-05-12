Признаки дефицита кальция: о них важно знать

Названы главные признаки дефицита кальция

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы обеспечить организм достаточным количеством кальция, нужно правильно питаться. Однако даже некоторые полезные продукты могут вывести этот элемент из костной ткани. В частности, на это влияет фосфорная кислота, содержащаяся в некоторых продуктах.

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Что происходит при недостатке кальция в организме

Недостаток кальция часто приводит к развитию остеопороза — заболевания костей, характеризующегося повышенной хрупкостью.

Переломы особенно опасны в пожилом возрасте, так как надолго обездвиживают человека, что создает дополнительный стресс как для самого человека, так и для членов его семьи.

Считается, что недостаток кальция и магния может стать причиной многочисленных нарушений сна. Кроме того, кальций работает с триптофаном, вырабатывая гормон сна мелатонин. Хроническая бессонница также является одним из начальных симптомов дефицита магния.

Кальций является важным минералом, который играет жизненно важную роль в нескольких процессах организма, таких как здоровье костей, сокращение мышц, передача нервных импульсов и свертывание крови.

Как быстро восполнить дефицит кальция в организме

Основными источниками кальция являются молоко и молочные продукты, сыр, рыба, курага, фасоль, сельдерей и шпинат.

Активированные орехи, особенно миндаль, бразильские орехи и грецкие, фундук, фисташки, бобовые, морепродукты, особенно моллюски и устрицы, а также рыба, особенно сардины, овощи, репа, морковь, чеснок и все виды капусты.