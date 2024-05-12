Михаил Мурашко сообщил о завершении выдачи полисов ОМС жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Почти каждый житель Донбасса и Новороссии стал обладателем полиса ОМС

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Процесс выдачи полисов обязательного медицинского страхования жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, почти полностью завершен. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме.

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Мурашко отметил, что полисы ОМС были выданы в кратчайшие сроки для жителей новых территорий, а также была проведена медицинская проверка всех детей, проживающих в данных регионах. По его словам, специалисты справились с задачей на отлично, как передает ТАСС.

Также Мурашко добавил, что медицинскую диспансеризацию прошли 1,6 миллиона взрослых из вновь включенных в состав России регионов.