Прогнозы по ипотечным ставкам в России: анализ IRN ожидает высокие ставки до 2026 года

Ставки по ипотеке останутся высокими еще около полутора лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики компании IRN предсказывают, что в России низкие ставки по ипотеке не появятся в ближайшие полтора года из-за длительного периода повышенных процентных ставок, делающих ипотечные кредиты труднодоступными для большинства заёмщиков.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Эксперты считают, что для того чтобы ипотека стала более доступной, ключевая ставка должна снизиться до 10% или ниже. Это позволит банкам предоставлять ипотечные кредиты под 12% годовых. Тем не менее, текущая ситуация не показывает признаков возможного снижения ключевой ставки, и по мнению аналитиков, на это может уйти несколько лет.

Прогнозы Центрального Банка предполагают, что ключевая ставка может достигнуть уровня 6-7% к 2026 году. Однако аналитики предостерегают, что эти ожидания могут не сбыться.