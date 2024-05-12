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Революция Ford в Испании: новый SUV обещает оживить завод в Валенсии

Ford увеличит производство в Испании с новым моделью SUV

0:42
Авто

Ford планирует нарастить объемы производства в своем заводе в испанском Валенсии, начиная с 2027 года, собирая 300 000 единиц новой модели в год, сообщает Министерство промышленности Испании.

Ford увеличит производство в Испании с новым моделью SUV
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

В марте компания уже заявляла о возможном производстве нового внедорожника (SUV) на этом предприятии.

"Эта модель обеспечит стабильную загрузку завода и подготовит его к будущему," — говорится в заявлении министерства.

На заводе в Валенсии, где работают 4 800 человек, в настоящее время производится SUV Kuga, однако объемы выпуска других моделей в последние годы сокращались.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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