Революция Ford в Испании: новый SUV обещает оживить завод в Валенсии

Ford планирует нарастить объемы производства в своем заводе в испанском Валенсии, начиная с 2027 года, собирая 300 000 единиц новой модели в год, сообщает Министерство промышленности Испании.
В марте компания уже заявляла о возможном производстве нового внедорожника (SUV) на этом предприятии.
"Эта модель обеспечит стабильную загрузку завода и подготовит его к будущему," — говорится в заявлении министерства.
На заводе в Валенсии, где работают 4 800 человек, в настоящее время производится SUV Kuga, однако объемы выпуска других моделей в последние годы сокращались.
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