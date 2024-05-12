Паста с томатно-чесночный соусом: восхитительное блюдо без мяса в итальянском стиле

Паста с томатно-чесночный соусом: аппетитный соус из помидоров делает блюдо сочным

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатно-чесночный соус — идеальное дополнение к пасте, которое придает ей богатый и ароматный вкус. Сочные помидоры, ароматный лук и ароматный чеснок — основа этого вкусного соуса. Это блюдо легко приготовить и им так приятно наслаждаться!

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Для приготовления томатно-чесночного соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

репчатый лук (1 шт.),

чеснок (3 зубчика),

помидоры в собственном соку (700-800 г),

растительное масло (2 ст. ложки),

томатная паста (1 ст. ложка),

соль и чёрный перец по вкусу,

сахарная пудра (0,5 ч. ложки или по вкусу),

фарфалле или любая другая паста (350 г).

Приготовление

Нарежьте лук мелкими кубиками. Пропустите чеснок через пресс. С помощью погружного блендера пюрируйте помидоры вместе с соком, чтобы получить гладкую однородную консистенцию. Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще полминуты-минуту, чтобы он подрумянился. Добавьте томатную пасту и перемешивайте в течение минуты. Помидоры вылейте в сковороду и доведите до кипения. Затем снизьте огонь и готовьте, накрыв сковороду крышкой, около 6-8 минут, периодически помешивая. После того как соус немного загустеет, добавьте соль, чёрный перец и сахарную пудру по вкусу, чтобы достичь желаемого баланса вкуса. Отварите пасту до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг и затем смешайте с соусом.

Томатно-чесночную пасту подавайте горячей, украшенной свежей зеленью. Насладитесь вкусом этого деликатесного блюда. Приятного аппетита!