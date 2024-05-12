Паста с томатно-чесночный соусом: восхитительное блюдо без мяса в итальянском стиле

Томатно-чесночный соус — идеальное дополнение к пасте, которое придает ей богатый и ароматный вкус. Сочные помидоры, ароматный лук и ароматный чеснок — основа этого вкусного соуса. Это блюдо легко приготовить и им так приятно наслаждаться!
Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления томатно-чесночного соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:
репчатый лук (1 шт.),
чеснок (3 зубчика),
помидоры в собственном соку (700-800 г),
растительное масло (2 ст. ложки),
томатная паста (1 ст. ложка),
соль и чёрный перец по вкусу,
сахарная пудра (0,5 ч. ложки или по вкусу),
фарфалле или любая другая паста (350 г).
Приготовление
Нарежьте лук мелкими кубиками. Пропустите чеснок через пресс. С помощью погружного блендера пюрируйте помидоры вместе с соком, чтобы получить гладкую однородную консистенцию.
Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще полминуты-минуту, чтобы он подрумянился.
Добавьте томатную пасту и перемешивайте в течение минуты.
Помидоры вылейте в сковороду и доведите до кипения. Затем снизьте огонь и готовьте, накрыв сковороду крышкой, около 6-8 минут, периодически помешивая.
После того как соус немного загустеет, добавьте соль, чёрный перец и сахарную пудру по вкусу, чтобы достичь желаемого баланса вкуса.
Отварите пасту до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг и затем смешайте с соусом.