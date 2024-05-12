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Паста с томатно-чесночный соусом: восхитительное блюдо без мяса в итальянском стиле

Паста с томатно-чесночный соусом: аппетитный соус из помидоров делает блюдо сочным

2:00
Еда

Томатно-чесночный соус — идеальное дополнение к пасте, которое придает ей богатый и ароматный вкус. Сочные помидоры, ароматный лук и ароматный чеснок — основа этого вкусного соуса. Это блюдо легко приготовить и им так приятно наслаждаться!

Паста с томатно-чесночный соусом: аппетитный соус из помидоров делает блюдо сочным
Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления томатно-чесночного соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • репчатый лук (1 шт.),
  • чеснок (3 зубчика),
  • помидоры в собственном соку (700-800 г),
  • растительное масло (2 ст. ложки),
  • томатная паста (1 ст. ложка),
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • сахарная пудра (0,5 ч. ложки или по вкусу),
  • фарфалле или любая другая паста (350 г).

Приготовление

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками. Пропустите чеснок через пресс. С помощью погружного блендера пюрируйте помидоры вместе с соком, чтобы получить гладкую однородную консистенцию.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще полминуты-минуту, чтобы он подрумянился.
  3. Добавьте томатную пасту и перемешивайте в течение минуты.
  4. Помидоры вылейте в сковороду и доведите до кипения. Затем снизьте огонь и готовьте, накрыв сковороду крышкой, около 6-8 минут, периодически помешивая.
  5. После того как соус немного загустеет, добавьте соль, чёрный перец и сахарную пудру по вкусу, чтобы достичь желаемого баланса вкуса.
  6. Отварите пасту до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг и затем смешайте с соусом.

Томатно-чесночную пасту подавайте горячей, украшенной свежей зеленью. Насладитесь вкусом этого деликатесного блюда. Приятного аппетита!

книга рецептов: СПАГЕТТИ С ТОМАТНО-ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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