Не царское это дело: кошка совсем не просто так не ест из полупустых мисок

Стало известно, почему кошки не едят из полупустых мисок

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки часто оставляют еду в полупустых мисках. В этой статье мы объясним, почему это происходит и как исправить ситуацию.

Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причины, по которым коты не доедают

Одна из возможных причин — слишком большие порции еды. Однако чаще всего это связано с инстинктом самосохранения кошки.

Этот инстинкт подталкивает кошку не только оставлять недоеденный корм, но и прятать его или пытаться "закопать" миску.

Существует два способа решения этой проблемы. Первый — не добавлять новый корм, пока кот не закончит с предыдущей порцией. Рано или поздно кошка съест всё до конца.

Второй метод — более добрый и эффективный — заключается в кормлении меньшими порциями. Обычно достаточно пары столовых ложек корма за один прием пищи.