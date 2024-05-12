Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти каждый житель Донбасса и Новороссии стал обладателем полиса ОМС
Ставки по ипотеке останутся высокими еще около полутора лет
Ford увеличит производство в Испании с новым моделью SUV
В Совфеде пройдут консультации по кандидатам на посты министров силовых ведомств
Говорим о самом важном уходе для томатов
Названы главные признаки дефицита кальция
Федеральная трасса в Сочи оказалась затоплена из-за сильного ливня
Учёные назвали способ улучшения зрения с помощью света
"Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" лидирует по популярности в "Disney+"
Не царское это дело: кошка совсем не просто так не ест из полупустых мисок

Стало известно, почему кошки не едят из полупустых мисок

0:51
Зоосфера » Кошки

Многие кошки часто оставляют еду в полупустых мисках. В этой статье мы объясним, почему это происходит и как исправить ситуацию.

Стало известно, почему кошки не едят из полупустых мисок
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причины, по которым коты не доедают

Одна из возможных причин — слишком большие порции еды. Однако чаще всего это связано с инстинктом самосохранения кошки.

Этот инстинкт подталкивает кошку не только оставлять недоеденный корм, но и прятать его или пытаться "закопать" миску.

Существует два способа решения этой проблемы. Первый — не добавлять новый корм, пока кот не закончит с предыдущей порцией. Рано или поздно кошка съест всё до конца.

Второй метод — более добрый и эффективный — заключается в кормлении меньшими порциями. Обычно достаточно пары столовых ложек корма за один прием пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Последние материалы
Спортивные дисциплины, способствующие быстрому метаболизму
Песков объяснил назначение Белоусова необходимостью внедрения инноваций
Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин
Скиммия станет изысканным украшением сада
Наташа Королёва организует мастерскую для Тарзана в особняке
Итальянский турист умер от неизвестной инфекции во время путешествия мечты
Как приучить собаку к собственной миске: 5 полезных советов
Трусова о своей учёбе в МГУ: все понимают, что у меня очень загруженный график
Махершала Али и Том Харди снимутся в новой криминальной драме "77 Blackout"
"АльфаСтрахование" напомнило россиянам о мерах безопасности в Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников