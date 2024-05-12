Не царское это дело: кошка совсем не просто так не ест из полупустых мисок

Многие кошки часто оставляют еду в полупустых мисках. В этой статье мы объясним, почему это происходит и как исправить ситуацию.
Одна из возможных причин — слишком большие порции еды. Однако чаще всего это связано с инстинктом самосохранения кошки.
Этот инстинкт подталкивает кошку не только оставлять недоеденный корм, но и прятать его или пытаться "закопать" миску.
Существует два способа решения этой проблемы. Первый — не добавлять новый корм, пока кот не закончит с предыдущей порцией. Рано или поздно кошка съест всё до конца.
Второй метод — более добрый и эффективный — заключается в кормлении меньшими порциями. Обычно достаточно пары столовых ложек корма за один прием пищи.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.