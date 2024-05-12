Домашние средства от тёмных пятен от прыщей: эффективные методы для ровной и сияющей кожи

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Избавляемся от тёмных пятен после акне: лучшие домашние средства

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Вы считали, что проблемы, вызванные прыщами, заканчиваются их появлением и возможным шрамом? Но темные пятна от акне — это настоящая проблема, с которой сталкиваются многие. Вот несколько домашних средств от bebeautiful.in, которые помогут избавиться от них.

Избавляемся от тёмных пятен после акне: лучшие домашние средства
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Папайя для обновления кожи

Этот природный эксфолиант, содержащий AHA-кислоты, известен своими свойствами обновления клеток. Свежее пюре папайи, способно удалить верхний слой кожи и позволить новым клеткам заменить его. Просто нанесите его на пятна, дайте высохнуть и смойте. Результат? Кожа станет более ровной и сияющей.

Куркума для осветления

Эта приправа считается эффективным средством благодаря своим противовоспалительным свойствам. Смешайте ее с медом и нанесите на кожу на 20 минут. Регулярное использование поможет избавиться от темных пятен и прыщей.

Гель алоэ вера для чистоты

Алоэ вера обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, идеальными для борьбы с прыщами и темными пятнами. Просто нанесите гель на кожу.

Помидоры для сияния

Ликопин, содержащийся в помидорах, является мощным антиоксидантом, который помогает уменьшить темные пятна и защищает от солнечных лучей. Просто нанесите немного мякоти помидора на кожу, помассируйте и смойте.

Помните, что эти средства требуют времени для проявления своей эффективности, поэтому будьте терпеливы.

Следы от прыщей: что делать если на лице остались рубцы и пигментация
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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