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Весите ли вы больше нормы? Рассчитываем по формуле ИМТ — индекс массы тела

Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)

1:49
Спорт

Индекс массы тела (ИМТ) является одним из показателей, используемых для оценки соотношения массы тела и роста человека.

Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Фото: "weight loss sad face" by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

Рассчитывается он путём деления массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах.

ИМТ является важным инструментом для определения недостатка или избытка веса у человека.

Формула расчёта ИМТ

Формула для расчета ИМТ выглядит следующим образом:

ИМТ = масса тела (кг) / (рост (м) * рост (м))

Например, если у человека масса тела составляет 70 кг, а рост равен 1,75 м, то расчёт будет следующим: ИМТ = 70 / (1,75 * 1,75) = 22,86.

Интерпретация результатов

Полученное значение ИМТ можно интерпретировать следующим образом:

  • ИМТ менее 18,5 — дефицит массы тела;
  • ИМТ от 18,5 до 24,9 — нормальный вес;
  • ИМТ от 25 до 29,9 — избыточный вес;
  • ИМТ более 30 — ожирение.

Значение ИМТ является лишь одним из показателей и не учитывает распределение жира в организме. Поэтому для полной картины важно учитывать и другие факторы, такие как

  • обхват талии,
  • процент жира
  • и общее физическое состояние.

Регулярный контроль ИМТ и поддержание здорового образа жизни помогут предотвратить развитие ожирения и связанных с ним заболеваний. Поэтому следует обращать внимание на свой ИМТ и при необходимости корректировать свои пищевые привычки и уровень физической активности.

Индекс массы тела неинформативен. Лучше используйте это
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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