Весите ли вы больше нормы? Рассчитываем по формуле ИМТ — индекс массы тела

Индекс массы тела (ИМТ) является одним из показателей, используемых для оценки соотношения массы тела и роста человека.
Рассчитывается он путём деления массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах.
ИМТ является важным инструментом для определения недостатка или избытка веса у человека.
Формула для расчета ИМТ выглядит следующим образом:
ИМТ = масса тела (кг) / (рост (м) * рост (м))
Например, если у человека масса тела составляет 70 кг, а рост равен 1,75 м, то расчёт будет следующим: ИМТ = 70 / (1,75 * 1,75) = 22,86.
Полученное значение ИМТ можно интерпретировать следующим образом:
Значение ИМТ является лишь одним из показателей и не учитывает распределение жира в организме. Поэтому для полной картины важно учитывать и другие факторы, такие как
Регулярный контроль ИМТ и поддержание здорового образа жизни помогут предотвратить развитие ожирения и связанных с ним заболеваний. Поэтому следует обращать внимание на свой ИМТ и при необходимости корректировать свои пищевые привычки и уровень физической активности.
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