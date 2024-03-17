Шарлотка на молоке: всем любителям домашней выпечки с яблоками посвящается

Шарлотка на молоке: тесто получается мягкое, упругое и очень вкусное

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам еще один вариант шарлотки — шарлотку на молоке. Этот рецепт отличается от классического своей основой из молока, что придает пирогу более плотную структуру. Шарлотка получается вкусной и не сухой, а сочной и ароматной.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Даже начинающий кулинар без труда сможет приготовить этот пирог от сайта "Повар.ру" в домашних условиях. Что вам потребуется для приготовления этой шарлотки на молоке? Вам понадобятся крупные, сочные яблоки, жирное молоко (лучше всего использовать домашнее), яйца, сахар, мука и разрыхлитель. Вы также можете добавить ванильный сахар или экстракт для ароматизации теста. Если ваше молоко не очень жирное, рекомендуется добавить пару ложек сливочного или растительного масла для более насыщенного вкуса.

Ингредиенты:

100 мл молока,

2 яйца,

140 г муки,

60 г сахара,

1,5 ч. л. разрыхлителя,

3 яблока

Итак, приступим к приготовлению:

В глубокой миске соедините яйца и сахар. Используя миксер, взбейте их на максимальной скорости до образования пышной пены. Это займёт около 4-5 минут взбивания. Влейте молоко в яично-сахарную смесь и взбейте снова миксером в течение 1-2 минут, чтобы все хорошо соединилось. Всыпьте муку и разрыхлитель в миску. Уменьшите скорость миксера до минимума и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков муки. Очистите яблоки и нарежьте их крупно. Положите нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и смажьте её растительным маслом или сливочным маргарином. Вылейте тесто в форму и отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Когда шарлотка будет готова, остудите ее, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой для придания привлекательного вида.

Приготовление шарлотки на молоке — это просто! Ароматный, сочный и воздушный пирог станет отличным сопровождением чашки чая или кофе. Приятного аппетита!