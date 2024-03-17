Шарлотка на молоке: всем любителям домашней выпечки с яблоками посвящается

Предлагаем вам еще один вариант шарлотки — шарлотку на молоке. Этот рецепт отличается от классического своей основой из молока, что придает пирогу более плотную структуру. Шарлотка получается вкусной и не сухой, а сочной и ароматной.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Даже начинающий кулинар без труда сможет приготовить этот пирог от сайта "Повар.ру" в домашних условиях. Что вам потребуется для приготовления этой шарлотки на молоке? Вам понадобятся крупные, сочные яблоки, жирное молоко (лучше всего использовать домашнее), яйца, сахар, мука и разрыхлитель. Вы также можете добавить ванильный сахар или экстракт для ароматизации теста. Если ваше молоко не очень жирное, рекомендуется добавить пару ложек сливочного или растительного масла для более насыщенного вкуса.
Ингредиенты:
100 мл молока,
2 яйца,
140 г муки,
60 г сахара,
1,5 ч. л. разрыхлителя,
3 яблока
Итак, приступим к приготовлению:
В глубокой миске соедините яйца и сахар. Используя миксер, взбейте их на максимальной скорости до образования пышной пены. Это займёт около 4-5 минут взбивания.
Влейте молоко в яично-сахарную смесь и взбейте снова миксером в течение 1-2 минут, чтобы все хорошо соединилось.
Всыпьте муку и разрыхлитель в миску. Уменьшите скорость миксера до минимума и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков муки.
Очистите яблоки и нарежьте их крупно. Положите нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.
Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и смажьте её растительным маслом или сливочным маргарином. Вылейте тесто в форму и отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
Когда шарлотка будет готова, остудите ее, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой для придания привлекательного вида.
Приготовление шарлотки на молоке — это просто! Ароматный, сочный и воздушный пирог станет отличным сопровождением чашки чая или кофе. Приятного аппетита!
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Шарлотка с яблоками. Вкусный яблочный пирог на молоке.
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