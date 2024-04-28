Это растение привлекает необычными красными лситьями

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Почему стоит посадить аланг-аланг

1:23
Садоводство » Цветы

Это уникальное и привлекательное растение из семейства злаковых часто используется в ландшафтном дизайне, чтобы добавить яркий акцент или эффектное обрамление другим растениям на участке.

Почему стоит посадить аланг-аланг
Фото: commons.wikimedia.org by Queeste is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Часто оно известно под именами "красная молния" или "японская кровавая трава", а также как аланг-аланг. Растение может достигать высоты до 80 см, но обычно растёт до 50 см. Его жёсткие листья имеют продолговатую заострённую форму и начинают своё развитие с ярко-зелёной окраской, но затем приобретают красный цвет.

В природе императа цветёт весной пушистыми соцветиями серебристого оттенка, однако в культуре это явление встречается редко. Родиной этого растения считаются азиатские страны, такие как Китай, Корея и Япония, но оно произрастает везде, где есть умеренный климат.

Самым популярным сортом, используемым в ландшафтном дизайне, является "Ред Барон", который очень морозостоек и подходит для выращивания в холодных регионах.

Императа не требовательна к условиям выращивания и устойчива к вредителям и болезням. Её единственные проблемы могут возникнуть из-за грибковых заболеваний при переувлажнении почвы или из-за недостатка солнечного света.

Эффектная и впечатляющая декоративная трава🍁😮
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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