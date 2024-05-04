Ученые выяснили, какие жиры вызывают болезнь Альцгеймера

Насыщенные жиры в выпечке и мясе повышают риск болезни Альцгеймера

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из испанского Университета Ровиры-и-Вирхили выявили, что диеты с повышенным уровнем насыщенных жиров, содержащихся в выпечке и мясных продуктах, способствуют ускорению развития болезни Альцгеймера за счет влияния на специфические молекулы микроРНК. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе эксперимента, ученые наблюдали за группой лабораторных мышей, у которых болезнь Альцгеймера проявилась в зрелом возрасте.

За шесть месяцев до начала эксперимента, эти мыши придерживались диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, присутствующих в говядине, свинине, сале, молоке, сливочном, пальмовом и кокосовом маслах, а также в промышленной выпечке. Группу контроля составили здоровые грызуны.

Основное внимание ученых было уделено анализу экспрессии 15 микроРНК, важных для генетической регуляции в плазме крови и мозговых тканях, а также изучению влияния изменений микроРНК, связанных с инсулином, на когнитивные функции.

Результаты показали, что увеличение доли насыщенных жиров в рационе привело к снижению реакции на глюкозу и инсулин у мышей, что характерно для людей с ожирением или диабетом второго типа.

Также были выявлены изменения в различных микроРНК как в крови, так и в мозге, которые связаны с процессами, ухудшающими состояние мозга, включая нейродегенерацию и снижение когнитивных функций, накопление бета-амилоидных бляшек и чрезмерную выработку тау-белка, воспалительные процессы.

Исследователи предполагают, что чрезмерное употребление насыщенных жиров может способствовать развитию болезни Альцгеймера у людей, подчеркивая значимость сбалансированного питания для профилактики нейродегенеративных заболеваний.