Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет: почему владельцы этих 5 марок авто не хотят их продавать
Как применять баковую смесь
Рассольник из курицы: более лёгкий вариант знаменитого первого блюда
Особая генетическая мутация SBS40b повышает риск развития рака почки
Исследование: идеальная продолжительность фильма — 1 час 30 минут
10-минутная тренировка по кардио-пилатесу с низкой нагрузкой
TourDom: туры в ОАЭ упали в цене
Говорим о пользе сосновых иголок в огороде
Как финансовые организации и страховые компании лишаются лицензии?
Ученые выяснили, какие жиры вызывают болезнь Альцгеймера

Насыщенные жиры в выпечке и мясе повышают риск болезни Альцгеймера

1:59
Наука

Исследователи из испанского Университета Ровиры-и-Вирхили выявили, что диеты с повышенным уровнем насыщенных жиров, содержащихся в выпечке и мясных продуктах, способствуют ускорению развития болезни Альцгеймера за счет влияния на специфические молекулы микроРНК. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Насыщенные жиры в выпечке и мясе повышают риск болезни Альцгеймера
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе эксперимента, ученые наблюдали за группой лабораторных мышей, у которых болезнь Альцгеймера проявилась в зрелом возрасте.

За шесть месяцев до начала эксперимента, эти мыши придерживались диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, присутствующих в говядине, свинине, сале, молоке, сливочном, пальмовом и кокосовом маслах, а также в промышленной выпечке. Группу контроля составили здоровые грызуны.

Основное внимание ученых было уделено анализу экспрессии 15 микроРНК, важных для генетической регуляции в плазме крови и мозговых тканях, а также изучению влияния изменений микроРНК, связанных с инсулином, на когнитивные функции.

Результаты показали, что увеличение доли насыщенных жиров в рационе привело к снижению реакции на глюкозу и инсулин у мышей, что характерно для людей с ожирением или диабетом второго типа.

Также были выявлены изменения в различных микроРНК как в крови, так и в мозге, которые связаны с процессами, ухудшающими состояние мозга, включая нейродегенерацию и снижение когнитивных функций, накопление бета-амилоидных бляшек и чрезмерную выработку тау-белка, воспалительные процессы.

Исследователи предполагают, что чрезмерное употребление насыщенных жиров может способствовать развитию болезни Альцгеймера у людей, подчеркивая значимость сбалансированного питания для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
Как финансовые организации и страховые компании лишаются лицензии?
Минтранс РФ изучает новый законопроект о доступе к осуществлению грузоперевозок
Бровист Руда указала главные ошибки при коррекции бровей
Насыщенные жиры в выпечке и мясе повышают риск болезни Альцгеймера
АвтоВАЗ анонсировал новую Lada Niva Travel с медиасистемой LADA EnjoY Pro
Белковая глазурь для кулича: классическое покрытие для пасхальной выпечки
Дмитрий Шепелев делится успехами сыновей в спорте и их участием в телешоу
Названы опасные последствия быстрого приёма пищи
На коне и на экоферме: как Илья Малаков сделал предложение Ангелине Стречиной
Ученые дали ответ, почему кошка выбирает одного хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников