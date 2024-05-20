Разгон до 100 км/ч за секунды: как изменились самые быстрые автомобили мира?

Эволюция теста разгона от 0 до 100 км/ч: как он стал золотым стандартом в индустрии

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Томас Джей МакКейхилл, редактор журнала Mechanix Illustrated, ввёл в 1946 году стандарт теста разгона с 0 до 100 км/ч, который с тех пор стал важной мерой производительности автомобилей.

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С развитием автомобильной техники, особенно с внедрением электрификации, автомобили стали значительно быстрее. Сегодня некоторые модели способны достигать 100 км/ч всего за две-три секунды, а по некоторым заявлениям производителей, скоро этот показатель может стать меньше одной секунды.

Журналисты издания SPEEDME. RU составили список ТОП-25 самых быстрых серийных автомобилей, который включает в себя электрические суперкары и спортивные седаны.

В список вошли такие автомобили как McMurtry Spierling, Dodge Challenger Demon 170, и Aspark Owl, показывая значительные достижения в области скорости и мощности. Эти машины не только демонстрируют инновации в автомобильной индустрии, но и подчёркивают важность продолжающегося развития и совершенствования технологий.