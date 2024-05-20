Восстановление утерянного полиса ОСАГО: какие документы нужны и что следует делать

Для восстановления утерянного полиса ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию, с которой был заключен договор страхования гражданской ответственности.
Необходимые документы:
Заявление на выдачу дубликата полиса оформляется непосредственно в страховой компании. Первый дубликат полиса выдается бесплатно. В случае повторной утраты потребуется оплатить стоимость бланка полиса.
Если владелец полиса ОСАГО официально признан недееспособным, его интересы могут представлять опекун или попечитель. Для получения более подробной информации рекомендуется проконсультироваться с юристом.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.