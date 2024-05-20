Восстановление утерянного полиса ОСАГО: какие документы нужны и что следует делать

Что делать при потере полиса ОСАГО: как получить дубликат и куда обращаться

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Для восстановления утерянного полиса ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию, с которой был заключен договор страхования гражданской ответственности.

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Необходимые документы:

Паспорт

Водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Заявление на выдачу дубликата полиса оформляется непосредственно в страховой компании. Первый дубликат полиса выдается бесплатно. В случае повторной утраты потребуется оплатить стоимость бланка полиса.

Если владелец полиса ОСАГО официально признан недееспособным, его интересы могут представлять опекун или попечитель. Для получения более подробной информации рекомендуется проконсультироваться с юристом.