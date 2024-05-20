Советы для туристов: куда не ехать в Китае на Новый год и другие праздники

В какие дни не стоит ездить в Китай

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайский Новый год, День образования 1 октября и День Труда 1 мая вызывают транспортный коллапс в стране на несколько дней или даже недель. В это время дороги заполняются многокилометровыми пробками, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на туристического эксперта.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если ваш отпуск в Китае совпадает с одним из этих периодов, рекомендуется избегать автопоездок и популярных туристических маршрутов, так как везде будут длинные очереди.

Стоит отметить, что внутренний туризм в Китае очень развит — в нём участвует почти 90% населения.