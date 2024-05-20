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Как побороть воспаление: восемь советов по уходу за кожей в летний период

Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время

2:14
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Лето - время веселья, но проблемы с кожей могут немного омрачить настроение. Краснота, прыщи, сухость - это всё признаки воспаления, и причин для этого может быть десятки. Недостаток сна, перегрев на солнце, аллергии - наша кожа подвержена многим рискам в повседневной жизни. Но не отчаивайтесь! Вместе с bebeautiful.in мы разберемся, как справиться с этой неприятностью.

Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Избегайте солнца

Ультрафиолетовые лучи — одна из главных причин воспаления кожи. Долгое пребывание на солнце может ухудшить ее состояние. Если вы вынуждены выйти на улицу, обязательно используйте солнцезащитные средства и носите защитные головные уборы.

2. Прохладная вода

Принятие прохладного душа поможет успокоить воспаленную кожу. Избегайте жестких скрабов и мочалок, используйте мягкие очищающие средства.

3. Отдохните от ухода за кожей

Воспаленная кожа становится более чувствительной к косметическим средствам. Упростите свой уход, используя мягкие увлажняющие средства.

4. Увлажняйте кожу

Увлажняющий крем поможет защитить верхний слой кожи и предотвратить воспаление. Предпочтение отдавайте средствам на основе алоэ вера, они обладают противовоспалительными свойствами.

5. Натуральные ингредиенты

Овсянка, зеленый чай, мед и огурец обладают противовоспалительными свойствами и помогают уменьшить покраснение кожи.

6. Правильное питание

Избегайте молочных продуктов и сахара, предпочитайте зеленые овощи и свежие фрукты.

7. Удобная одежда

Тесная одежда может спровоцировать дополнительное воспаление кожи. Предпочитайте свободные модели из натуральных и дышащих тканей.

8. Обратитесь к врачу

Если проблема сохраняется, обратитесь к дерматологу за консультацией и рекомендациями по применению противовоспалительных средств.

Помните, что забота о коже - это забота о вашем здоровье!

Принципы летнего ухода за кожей лица 🌞 как не испортить кожу в жару😩
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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