В Перми мужчина требует компенсации в 89 423,60 руб. за ДТП и дополнительные расходы в суде

Пермский суд взыскал с виновника ДТП дополнительные убытки

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Житель города Березников подал иск в Орджоникидзевский районный суд Перми, требуя от другого пермяка возмещения ущерба в размере 89 423,60 рубля. Кроме того, он запросил компенсацию расходов на оценку ущерба (5000 рублей) и оплату юридических услуг (20 000 рублей), а также возмещение государственной пошлины.

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Истец аргументировал свои требования происшествием, случившимся 20 января, за которое нес ответственность ответчик, в результате чего автомобиль истца получил материальный ущерб. Хотя ответственность ответчика была застрахована и страховая компания выплатила компенсацию в размере 100 450,35 рубля, экспертиза показала, что полная стоимость восстановления автомобиля без учета износа составила 153 800 рублей, с учетом износа — 134 200 рублей, и утрата товарной стоимости — 36 073,95 рубля. В итоге, истец не получил возмещения на сумму 79 423,60 рубля.

Суд рассмотрел представленные доказательства и полностью удовлетворил требования истца.

Решение суда принято заочно и пока не вступило в силу, как сообщает МК RU.