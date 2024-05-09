С чем нужно есть макароны для хорошего пищеварения: питаемся правильно

Названы продукты, которые сочетаются с макаронами

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны могут быть совершенно здоровой пищей, если знать, с какими продуктами их сочетать. В этой статье мы расскажем, как и с чем лучше есть макароны.

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С чем можно есть макароны

Лучшее сочетание для макарон — овощи, а вовсе не мясо. Вы можете добавить нежирное мясо, такое как кролик, курица или индейка.

Паста отлично сочетается со следующей зеленью и овощами: с помидорами, чесноком, брокколи, шпинатом, баклажанами, тыквой. Благодаря низкой калорийности, высокому содержанию клетчатки, витаминов и микроэлементов, овощи прекрасно дополняют макароны. Кроме того, именно с овощами углеводы, которыми так богаты макароны, усваиваются гораздо быстрее.

Легкие соусы на основе овощей и сыров также идеально сочетаются с пастой. Например, томатный, творожный, сливочный. Однако блюдо будет более калорийным.