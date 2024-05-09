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Минкульт запретил фильм с Ургантом к показу в кинотеатрах России

Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму с Иваном Ургантом

0:44
Шоу-бизнес

Активист Виталий Бородин сообщил, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Во сне ты горько плакал", в котором главную роль исполнил Иван Ургант.

Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму с Иваном Ургантом
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

В своей жалобе Бородин потребовал запретить показ фильма режиссера Николая Солодникова, и Министерство удовлетворило его просьбу.

В ответе ведомства говорится, что прокатное удостоверение не выдавалось, и фильм не будет демонстрироваться в российских кинотеатрах. Бородин добавил, что в Москве уже прошел закрытый показ, хотя он сам не присутствовал на нем. Несмотря на это, он намерен продолжать добиваться полного запрета на демонстрацию картины.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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