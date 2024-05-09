Минкульт запретил фильм с Ургантом к показу в кинотеатрах России

Активист Виталий Бородин сообщил, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Во сне ты горько плакал", в котором главную роль исполнил Иван Ургант.
В своей жалобе Бородин потребовал запретить показ фильма режиссера Николая Солодникова, и Министерство удовлетворило его просьбу.
В ответе ведомства говорится, что прокатное удостоверение не выдавалось, и фильм не будет демонстрироваться в российских кинотеатрах. Бородин добавил, что в Москве уже прошел закрытый показ, хотя он сам не присутствовал на нем. Несмотря на это, он намерен продолжать добиваться полного запрета на демонстрацию картины.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.