Минкульт запретил фильм с Ургантом к показу в кинотеатрах России

Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму с Иваном Ургантом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Активист Виталий Бородин сообщил, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Во сне ты горько плакал", в котором главную роль исполнил Иван Ургант.

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В своей жалобе Бородин потребовал запретить показ фильма режиссера Николая Солодникова, и Министерство удовлетворило его просьбу.

В ответе ведомства говорится, что прокатное удостоверение не выдавалось, и фильм не будет демонстрироваться в российских кинотеатрах. Бородин добавил, что в Москве уже прошел закрытый показ, хотя он сам не присутствовал на нем. Несмотря на это, он намерен продолжать добиваться полного запрета на демонстрацию картины.