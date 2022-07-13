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Бакланов: Россия приходит на нефтяные рынки, которые покинули страны ОПЕК+

Мир

Россия приходит на те нефтяные рынки, которые покинули другие члены ОПЕК+. Об этом заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя в интервью Pravda.Ru увеличение поставок российских нефтепродуктов на Ближний Восток.

Бакланов: Россия приходит на нефтяные рынки, которые покинули страны ОПЕК+

По его словам, успешное сотрудничество с Ближним Востоком объясняется наличием договорённостей, связанных с оптимизацией транспортных поставок.

"Поставщики могут заказывать смешанные компоненты для своих нужд, происходит кооперация на уровне технических специалистов. Какая-то особая политика здесь не прослеживается. К этому присоединяются политические вопросы (замещение и компенсация истощённых потоков), поэтому появляется дополнительное движение", — сказал собеседник издания.

Он добавил, что из-за "глупости" Запада усиливается движение вынужденных параллельных потоков нефти, которого можно было избежать. 

"Если мы откуда-то уходим и наши поставки компенсируются поставками из других стран ОПЕК+, то мы приходим на те рынки, откуда они ушли", — пояснил дипломат.

Бакланов отметил, что у РФ есть определённые потери из-за санкций Запада, однако они почти не заметны благодаря подорожанию нефти.

Ранее на сайте агентства Bloomberg появился материал о том, что страны Ближнего Востока в июне увеличили поставки нефтепродуктов из России до 155 тысяч баррелей в сутки. Это максимальный показатель с 2016 года.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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