Нефть и газ из Норвегии после объявления военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и возникновения энергетического кризиса являются товарами повышенного спроса на западном рынке. При этом в 2022 году Осло столкнулся с трудностями при добыче углеводородов.
Из-за засухи зимой и весной в хранилищах начался дефицит воды. По этой причине власти ограничили экспорт норвежского топлива. Сокращение поставок негативно скажется на обстановке в Германии, Британии и Нидерландах.
"Осло попытается сделать всё, чтобы продать столько газа и электричества, сколько возможно", — подчеркнул политолог Владимир Брутер, слова которого передаёт Экономика сегодня.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.