Засуха в Норвегии ухудшит энергетический кризис в Евросоюзе

Нефть и газ из Норвегии после объявления военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и возникновения энергетического кризиса являются товарами повышенного спроса на западном рынке. При этом в 2022 году Осло столкнулся с трудностями при добыче углеводородов.

Из-за засухи зимой и весной в хранилищах начался дефицит воды. По этой причине власти ограничили экспорт норвежского топлива. Сокращение поставок негативно скажется на обстановке в Германии, Британии и Нидерландах.

"Осло попытается сделать всё, чтобы продать столько газа и электричества, сколько возможно", — подчеркнул политолог Владимир Брутер, слова которого передаёт Экономика сегодня.