В реках Чехии и Германии показались "голодные камни": "Увидишь меня, плачь"

Европейские страны переживают невиданную засуху, реки обмелели настолько, что стали видны "голодные камни", уложенные на дно в начале XVII века.

К небывалому экономическому кризису в Евросоюзе, повышению цен на электроэнергию и продовольствие добавилась аномальная жара. Правительства стран Европы для экономии воды запрещают поливать газоны из шлангов и отключают душевые с пресной водой на курортах под угрозой огромных штрафов.

Уровень воды в чешских и немецких водоёмах сильно упал, и над поверхностью рек вновь показались "голодные камни". В средние века ими обозначали критически низкий запас воды, что грозило населению голодом.

"Если ты увидишь меня, плачь", — гласит надпись, датированная 1616 годом, на камне в реке Эльба.

Ранее ожидалось, что основные проблемы у европейцев начнутся с наступлением холодов. Политический эксперт Сергей Колясников предположил, что без российских углеводородов жителям Старого Света зимой придётся "греться гей-парадами".