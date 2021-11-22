Пойдёт ли Москва на поворот сибирских рек для Узбекистана?

Визит президента Узбекистана Шавката Мерзиёева 20 ноября в Москву не стал прорывом. Ташкент ждёт не интеграцию в ЕАЭС, не строительство АЭС, а решение своей водной проблемы. Пойдёт ли Россия на поворот сибирских рек?

Узбекистан опять отказался от двух суперпроектов с РФ

На столе переговоров у Москвы и Ташкента сегодня два суперпроекта — вступление Узбекистана в ЕАЭС и строительство "Росатомом" АЭС в Узбекистане с выделением российского кредита в 11 млрд долл.

В 2017 году Узбекистан подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве двух реакторов ВВЭР, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году.

"Экономическая целесообразность проекта должна быть доказана", — прокомментировал министр иностранный дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, подразумевая, что положительного решения о начале строительства ещё нет.

Россия также всячески заманивает Узбекистан в ЕАЭС. В своем видеообращении к Форуму межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном Владимир Путин заметил, что есть "хорошие перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия", которые "открыли бы более плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза". Основа есть: Россия — крупнейший инвестор Узбекистана, по данным Мирзиёева — это более 10 миллиардов долларов (для сравнения США-всего 500 млн.) накопленных инвестиций.

Россия к тому же выдала Ташкенту за этот год всяческие преференции:

объявила амнистию 150 тысячам мигрантам,

7 октября был запуск пилотного проекта по привлечению 10 тыс. граждан Узбекистана на российские стройки, при этом Минстрой сократил срок трудоустройства рабочих в два раза,

пообещала с/х землю узбекским фермерам,

увеличила квоту на бесплатное обучение узбекских студентов в российских вузах до 750 мест, это в три раза выше, чем в 2018 году.

Тем не менее, Мирзиёев снова отложил оба проекта. Хотя нынешний визит планировали, как государственный, он стал опять рабочим, с учетом того, что был перенесён с 2019 на 2020 год, а затем еще на полтора года под предлогом пандемии.

Тот же Камилов сказал, что "правительство Узбекистана изучает риски, связанные с членством в ЕАЭС".

В официальной версии, стороны разошлись по тарифам: в Узбекистане высокие импортные пошлины, защищающие отечественных производителей. Поэтому в этот раз стороны ограничились подписанием комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, но это можно было бы сделать и без участия Мирзиёева.

В Узбекистане есть ярые противники интеграции с РФ

Далеко не все в Узбекистане приветствуют интеграцию с РФ. Так экономический аналитик Отабек Бакиров сообщил в своём Telegram-канале bakiroo, что Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана инвестировал в российский фондовый рынок в общей сложности 15 миллиардов долл. в облигациях на эквивалентную сумму рублей. По его мнению, это "плохо".

"Скорее всего, этот рублевый кредит будет использован для покупки товаров и услуг в России в рублях", — сообщил он.

"Говоря простым языком, с нас сняли слепок ярма. Дефицит внешней торговли с Россией за последние девять месяцев достиг 2,2 миллиарда долларов. То есть мы покупаем больше, чем продаем им ", — отметил экономист.

По словам Бакирова, рублевые расчеты между странами "еще больше увеличивают размер отрицательного баланса с потенциальным агрессором, который представляет постоянную угрозу для своих соседей".

Узбекистан открыто работает с врагами России

Узбекистан состоит в программе НАТО "Сотрудничество ради мира". Её перспективы обсуждались в Брюсселе в конце октября. Глава миссии Узбекистана в НАТО, посол Дилер Хакимов отметил, что считает Альянс важным партнером в борьбе с современными угрозами безопасности, и что НАТО привержено дальнейшему развитию контактов по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес .

ЕС в апреле предоставил Узбекистану статус страны-бенефициара специальной системы стимулирования устойчивого развития и надлежащего управления (GSP +). Деньги пойдут "на формирование демократического государства с сильными институтами государственного управления и гражданского общества". Иными словами западного влияния русофобской направленности в стране прибавится.

Американцы тоже дружат с Ташкентом. Туда приезжала заместитель госсекретаря США Венди Шерман, делегации Конгресса и различных должностных лиц министерства обороны. Они были вовлечены в дискуссии о "насущной необходимости" наличия у США "глаз и ушей" на местах для проведения контртеррористических операций в Афганистане. Под предлогом каких-нибудь образовательных проектов — договорятся.

Что касается Турции, то Узбекистан участвует в проекте Анкары Соединённые тюркские штаты. 12 ноября 2021 года Мирзиёев совершил первый визит как новоизбранный президент именно в Анкару. Стороны выразили намерение подписать соглашение о свободной торговле и удвоить товарооборот. Турция официально выразила желание расширить военное сотрудничество с Узбекистаном. Турецкая элита называет Узбекистан "родиной", а родных не бросают.

Китай тоже не надо забывать Это второй экономический партнёр Узбекистана.

Можно предположить, что Ташкент хочет, не связывая себя по рукам и ногам обязательствами, взять от всех по максимуму. Что называется хорошо устроился.

Поверните сибирские реки, и мы вступим в ЕАЭС

В комментарии для Pravda. Ru эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев отметил, что Ташкент всегда был очень сложным переговорщиком.

По словам эксперта, Узбекистан — это действительно суверенное государство, живущее на свои деньги.

"Но мы немало помогаем Узбекистану, хотя бы тем, что на нашей территории находится больше миллиона граждан Узбекистана, которые здесь работают. Мы им предоставляем работу. Перечисление денег мигрантов из Узбекистана — очень солидное подспорье этой стране", — сказал Андрей Суздальцев.

По его словам, Узбекистан считает, что "Россия в какой-то степени чем-то ему обязана".

"Поэтому дано такое время, отсрочка для того, чтобы намеченные проекты, включая область энергетики, подготовить, обсудить на разных уровнях, довести до уровня подтверждения", — отметил эксперт.

Андрей Суздальцев уточнил, что при контактах Ташкента и Москвы всегда возникает вопрос о воде, которой Узбекистану катастрофически не хватает, потому что 70% этого ресурса Центральной Азии сконцентрированы в Таджикистане, с которым отношения у Ташкента отношения сложные.

Поэтому "до сегодняшнего дня ещё с 80-х годов прошлого столетия Узбекистан живет мечтой о том, что к нему повернутся сибирские реки", сказал Андрей Суздальцев.

"И там ждут поддержки от России. Там много крутится каких-то исторических обещаний, исторических обид и так далее. Но, тем не менее, страна — лидер в Центральной Азии. Мы должны, конечно, всеми силами стремиться к тому, чтобы были с ними откровенные, дружеские отношения. Как сказали на российском телевидении, что Узбекистан — уже союзник наш. Я бы так не сказал. Узбекистан — наш партнёр. В регионе Центральной Азии Узбекистан для России — стратегический партнёр", — сказал эксперт.

Кстати, в российских СМИ участились материалы о том, что проект поворота сибирских рек не такой уж и вредный и дорогой, а даже очень полезный.И он очень легко ложится на проект "новых сибирских городов" Сергея Шойгу.

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