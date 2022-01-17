Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"

Россия может раз и навсегда решить проблему влияния в Средней Азии, перебросив в регион часть стока сибирских рек.

Вопрос воды — вопрос жизни в Средней Азии

События в Казахстане показали, что наряду с западными разведками и бизнесом регион стремительно завоёвывают исламисты разных мастей, причём при непосредственном содействии местных элит. Это влияние экстремистских сил будет только нарастать, учитывая успех движения "Талибан"* в Афганистане, кульминацией которого стал полный захват страны в августе 2021 года.

Только один вопрос может остановить стремительный отход элит и народов

Казахстана,

Киргизии,

Узбекистана,

Таджикистана

от России и нарастание соответствующих угроз для её безопасности — это решение Москвой катастрофического положения в регионе с пресной водой.

Напомним, что именно проблема с водоснабжением (не поделили воду) привела весной 2021 года к вооружённому столкновению между Киргизией и Таджикистаном: погибли 55 человек, были сотни раненых, тысячи эвакуированы.

Казахский сайт zonakz.net опубликовал отчёт заседания экспертного клуба "Мир Евразии" на тему "Дефицит воды в Центральной Азии: чем опасен и где выход?".

В своём выступлении политолог из Узбекистана Равшан Назаров напомнил, что сегодня в Средней Азии проживает 70 млн человек, а скоро их станет 100 млн. По его словам, если проблема с водой усугубится, то "вся эта людская масса в обозримой перспективе двинется в Россию, поскольку вопрос воды — это вопрос жизни".

"Необходим возврат к обсуждению проекта поворота части избыточного стока сибирских рек в Среднюю Азию", — сказал эксперт.

Равшан Назаров считает, что Москва понимает проблему, так как готова предоставить Узбекистану в долгосрочную аренду 35 тысяч гектаров заброшенной пашни в Южной Сибири, и якобы это только начало.

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев отметил в своём выступлении, что "к 2050 году нехватка пресной воды в Центральной Азии может привести к падению ВВП на 11%".

Многие участники дискуссии высказались о том, что поворот сибирских рек — это вопрос политический и Россия будет ставить условия, например, "в Казахстане Россию беспокоят американские биолаборатории".

Политолог из Киргизии Игорь Шестаков уверен, что водный вопрос должен появиться в евразийской повестке вместе с созданием евразийского водно-энергетического консорциума.

Последний раз проект реанимировал в 2010 году в устной форме тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Лидер РФ Дмитрий Медведев ответил ему, что Россия открыта к обсуждению различных вариантов решения проблемы засухи, включая "некоторые прежние идеи, которые в какой-то момент были спрятаны под сукном".

Среди экспертов в гидрологии — тишина

В комментарии для Pravda.Ru заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов отметил, что водные ресурсы Средней Азии будут уменьшаться

из-за исчезновения ледников,

неэффективного ведения сельского хозяйства,

а также забора воды Китаем у Казахстана.

"И нам тоже в районе Омска воды будет меньше приходить из Чёрного Иртыша. Тут по цепочке, что называется, всем достанется", — сказал Pravda.Ru эксперт.

По его словам, переброска части стока с сибирских рек в Центральную Азию рассматривалась в Советском Союзе "как весьма правдоподобный, весьма реализуемый вариант". Однако проект оказался "очень дорогим" и его реализация сопровождалась бы экологическими проблемами, из-за чего проект стал резко критиковаться.

С распадом СССР, продолжил эксперт, его заморозили и научные исследования прекратили. И с тех пор российское водное хозяйство, российская гидрология проблемой Средней Азии "практически не занимается", потому что это уже не наша территория, а у стран региона "своих особых средств нет".

"Всё подвисло на вопросе, кто будет вкладывать средства в строительство. Это нужно Центральной Азии, а России вроде и не очень как-то нужно. Хотя орошать собственные земли тоже бы не помешало по трассе канала. Время от времени в прессе возникает дискуссия, а не возобновить ли нам проект переброски, а что из этого будет. Но, к сожалению, через некоторое время вся эта дискуссия гаснет. Поскольку понятно, что проект дорогой, экологические последствия пока не очень понятны. Экономическая целесообразность тоже до конца не ясна", — сказал Pravda.Ru Михаил Болгов.

Сначала политическая стабильность, а потом инвестиции

Политическую составляющую проблемы прокомментировал для Pravda.Ru политический советник, психотехнолог, политтехнолог Сергей Маркелов. Эксперт полагает, что стратегическая водная проблема для Средней Азии будет нарастать, но "легко не будет решаться".

По его мнению, пока в Средней Азии "есть политические, социальные, экономические турбулентности", "никакую экономику туда проводить никто не будет, потому что очень высоки инвестиционные риски".

"Людям, как это ни парадоксально, не до воды. Нет ни денег, ни жизни. Сейчас именно эта история пока будет доминировать.

Другими словами, пока наша Азия хотя бы чуть-чуть не станет более спокойной, никакими перебросками воды и так далее заниматься не будут.

Да, проекты понятные, проекты абсолютно для инвесторов, конечно, "вкусные", интересные, длинные. Китайцы любят такие проекты. Они любят деньги в бесконечность финансировать. Поэтому, возможно, когда-то эта конструкция и сложится. Но, думаю, не в ближайшие 10, 15, 20 лет", — сказал Pravda.Ru Сергей Маркелов.

Как сообщает "Википедия", канал "Сибирь — Средняя Азия" был первым этапом проекта переброски рек и представлял собой строительство водного канала из Оби через Казахстан на юг — в Узбекистан. Канал должен был быть судоходным.

Длина канала — 2550 километров.

Ширина — 130-300 метров.

Глубина — 15 метров.

Пропускная способность — 1150 кубометров в секунду.

Предварительная стоимость проекта (водоподача, распределение, сельхозстроительство и освоение, объекты АПК) равнялась 32,8 млрд рублей, в том числе, на территории РСФСР — 8,3 млрд, Казахстана — 11,2 млрд и Средней Азии — 13,3 млрд. Выгода от проекта оценивалась в 7,6 млрд рублей чистого дохода ежегодно. Среднегодовая рентабельность канала — 16%.

"Анти-Иртыш" — второй этап проекта. Воду планировали направлять вспять по Иртышу, затем по Тургайскому прогибу в Казахстан, к Амударье и Сырдарье. Предполагалось возвести

гидроузел,

десять насосных станций,

канал

и одно регулирующее водохранилище.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

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