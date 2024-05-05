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Какие жирные продукты улучшают здоровье сердца и сосудов: обязательно включите их в свой рацион

Жирные продукты нужны для здоровья сердца и сосудов

1:25
Здоровье

Жиры не всегда вредны для организма. В этой статье мы расскажем, какие жирные продукты полезны для здоровья.

Жирные продукты нужны для здоровья сердца и сосудов
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие жирные продукты самые полезные

Самым здоровым источником омега-3 и омега-6 является рыбий жир. Тем не менее, вы также можете получить полезные жиры из некоторых растительных масел. Например, большое количество омега-3 содержится в льняном масле и масле грецкого ореха. Омега-6 содержится в достаточном количестве в подсолнечном и кукурузном маслах.

Вы можете смело добавлять в свой рацион авокадо, сливочное масло, лосось, куриные или перепелиные яйца, орехи, семена льна, йогурт и оливки.

Почему важно добавлять жирную пищу в свой рацион

Продукты, богатые полезными насыщенными жирами, обеспечивают энергию; помогают усваивать другие витамины и минералы, а также поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, такая пища помогает поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей. Диетологи считают, что сбалансированный рацион обязательно должен включать полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Ненасыщенные растительные жиры, такие как авокадо, орехи и семена, можно употреблять ежедневно.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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