Какие жирные продукты улучшают здоровье сердца и сосудов: обязательно включите их в свой рацион

Жиры не всегда вредны для организма. В этой статье мы расскажем, какие жирные продукты полезны для здоровья.
Самым здоровым источником омега-3 и омега-6 является рыбий жир. Тем не менее, вы также можете получить полезные жиры из некоторых растительных масел. Например, большое количество омега-3 содержится в льняном масле и масле грецкого ореха. Омега-6 содержится в достаточном количестве в подсолнечном и кукурузном маслах.
Вы можете смело добавлять в свой рацион авокадо, сливочное масло, лосось, куриные или перепелиные яйца, орехи, семена льна, йогурт и оливки.
Продукты, богатые полезными насыщенными жирами, обеспечивают энергию; помогают усваивать другие витамины и минералы, а также поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Кроме того, такая пища помогает поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей. Диетологи считают, что сбалансированный рацион обязательно должен включать полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Ненасыщенные растительные жиры, такие как авокадо, орехи и семена, можно употреблять ежедневно.
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