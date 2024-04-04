Эксперты из США и Канады: для мировых интересов было бы полезнее распустить НАТО

Лучшим подарком миру от НАТО на 75-летие стал бы роспуск организации

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Эксперты из США и Канады признали, что лучшим подарком миру к юбилею НАТО станет ее роспуск. В консервативном издании Канады "Canadian Patriot Review" была опубликована статья, приуроченная к 75-летию НАТО, в которой Мэтт Эрет и Чарльз Ортель анализируют целесообразность функционирования НАТО.

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Они кратко охарактеризовали эволюцию НАТО за 75 лет. Изначально созданная как инструмент сдерживания Советского Союза и включавшая в себя страны Западной Европы и Северной Америки, организация увеличилась до 32 членов и стала представлять собой угрозу мировой безопасности и соблюдению прав народов. Эксперты сравнивают ее рост с прогрессирующим онкологическим заболеванием.

Они отмечают, что агрессивные действия НАТО сопровождались "зверскими потерями жизней, нарушений законов, порядка и прав человека".

В итоге, в мире наблюдается рост недовольства политикой НАТО, что провоцирует конфликты и препятствует продуктивному международному сотрудничеству.

"Растущая, как метастазы, организация стала орудием устрашения империи..., готовой сломить волю всех стран, которые не хотят принести на алтарь однополярного мира свой народ и суверенитет". - написал Мэтт Эрет.

Чарльз Ортель отметил, что скепсис и недоверие по отношению к НАТО, изоляционистские настроения становятся всё более популярны и в сША, где люди задаются вопросом о целесообразности сохранения НАТО, когда их собственная безопасность под угрозой.

"Примечательно, что среди американцев я ощущаю растущую поддержку необходимости сокращения американского военного присутствия в мире. Если мы не в силах защитить нашу собственную границу и гарантировать беспристрастный закон и порядок дома, почему мы вмешиваемся в конфликты, которые зачастую напрямую даже не задевают национальных интересов Америки, по всей планете?"

Политика изоляционизма была одной из доминант политического дискурса в США в первые 150 лет их существования. По мере внешнеполитических успехов Америки росла и уверенность в необходимости сохранения её гегемонии в мире. Однако после распада СССР и неудач США и союзников в обеспечении "правил" однополярного мира в ходе конфликтов в Ираке, Афганистане и на Украине в США вновь становятся популярны изоляционистские настроения, которые уже стали основой идеологической программы Дональда Трампа.

Россия на протяжении всего постсоветского периода подчёркивала отсутствие необходимости функционирования НАТО.