Бесплатные перелеты и проезд для ветеранов: авиакомпании и РЖД объявляют новые льготы

Авиакомпании и РЖД предоставят ветеранам ВОВ бесплатные билеты

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мае российские авиалинии предложат ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные перелеты, а РЖД обеспечат бесплатную перевозку ветеранов на протяжении 2024 года.

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Минтранс РФ анонсировал новые льготы для участников войны, включая предложение от российских авиакомпаний и РЖД на бесплатные билеты для ветеранов и граждан, родившихся в период с 1941 по 1945 год.

"В преддверии Дня Победы, российские авиакомпании предлагают ветеранам бесплатно оформить билеты на внутренние рейсы для себя и своих близких", — сообщили в Минтрансе. Ветеранам также будут доступны услуги в VIP-залах аэропортов.

Бесплатные перелеты доступны по сети внутренних маршрутов от множества авиакомпаний, перечень которых предоставлен Минтрансом. К льготной категории относятся участники войны и равностойные им граждане, родившиеся в 1941–1945 годах, а также инвалиды различных групп, получившие увечья во время войны.

РЖД предлагает ветеранам возможность бесплатного проезда по маршрутам дальнего следования, включая сопровождающего. Среди льготников — участники войны, инвалиды и обладатели медали "За оборону Ленинграда". Путешествие можно совершить в любое время в течение 2024 года.

Также в России началась патриотическая акция ко Дню Победы под названием "Огонь памяти", которая охватит 14 стран мира.